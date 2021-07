Se billedserie Nils Munk her imidten med stribet trøje sammen med øvrige medlemmer fra Dansk Færgehistorisk Selskab om bord på M/F Broen siddende på nogle af de 29 færgestole, der er foræret til færgen. Privatfoto.

29 færgestole givet som gave til M/F Broen

Der er ifølge Dansk Færgehistorisk Selskab særdeles gode muligheder for at få fat i originalt færgeinteriør, hvis Broens salon skal indrettes, som den så ud.

Slagelse - 16. juli 2021 kl. 08:45 Af Helge Wedel Kontakt redaktionen

Forleden var medlemmer af Dansk Færgehistorisk Selskab på et såkaldt teknisk besøg på M/F Broen i Halsskov Færgehavn. Færgen er ellers lukket for al adgang, indtil sikkerhed, byggetilladelse og enten ny eller dispensation for den nuværende lokalplan er på plads.

- Jeg havde nogle stole fra færgen Storebælt stående, som jeg fortalte, at jeg ville give til Broen. Og pludselig dukkede flere op fra andre, så vi endte med at have 29 stole med, siger Nils Munk, formand for Dansk Færgehistorisk Selskab.

Masser hos private Han fortæller, at der findes masser af originalt færgeinteriør i mange private hjem.

- I tilfældet med Storebælt blev interiøret enten solgt billigt eller givet væk, da færgen i 1970erne blev nedklassificeret til en godsfærge, siger Nils Munk. Han tilføjer, at Storebælt blev indsat på Storebæltsoverfarten i 1939.

Nils Munk bifalder ideen om, at Dansk Færgehistorisk Selskab får en plads i den arbejdsgruppe, der skal nedsættes for at planlægge og få udført indretningen af Broen.

- Vi har masser af tegninger og fotografier, der viser præcis, hvordan og med hvad storebæltsfærgerne var indrettet, så er ønsket eksempelvis at genskabe Broens salon, så vil jeg mene, at det godt kan lade sig gøre, siger Nils Munk.

Håndterbart færgeprojekt Han kalder i øvrigt projektet med Broen for rimelig håndterbar.

- Jeg har været med i andre færgeprojekter med meget større færger. Broens forholdsvis lille størrelse gør den mere håndterbar, og jeg er sikker på, at der er masser af frivillige, der gerne vil give en hånd med - for eksempel i maskinrummet, siger Nils Munk.

At der endnu ikke er nedsat hverken politisk følgegruppe eller arbejdsgruppe her et år efter færgens ankomst har Nils Munk denne diplomatiske kommentar til: - Ting tager tid!