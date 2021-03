En 29-årig varetægtsfængslet mand skal forblive bag tremmer. Han fik onsdag eftermiddag en dom på seks års fængsel.

29-årig ryger seks år i fængsel - frikendt for drabsforsøg

Slagelse - 17. marts 2021 kl. 13:38 Kontakt redaktionen

Et enigt nævningeting har fundet 29-årige Ali Duman skyldig i grov fareforvoldelse ved at have skudt to gange med pistol mod kiosken på Circle K i Korsør den 8. juni 2020.

Foran tanken befandt sig en gruppe på mindst 10-15 personer, og retten fandt, at skuddene havde indebåret en nærliggende fare for disse personers liv og førlighed. Manden blev frifundet for drabsforsøg, da det ikke var bevist, at han havde til hensigt at dræbe en af personerne.

Manden blev også fundet skyldig i at have medvirket til, at to andre mænd begik røveri mod en bagerforretning i Skælskør den 7. maj 2020 og skyldig i at have besiddet en pistol med ammunition, da han blev anholdt af politiet den 11. juni 2020.

Manden blev også fundet skyldig i overtrædelser af knivloven og våbenloven for at have besiddet en kniv og en CS-gasspray og for at have besiddet en mindre mængde hash og kokain til eget forbrug. Han blev på grund af utilstrækkeligt bevis frifundet for at have fremsat trusler mod en kommunalt ansat og for at have truet to mænd med en pistol.

Manden blev straffet med fængsel i seks år.

Nævnetinget lagde ved straffens udmåling vægt på grovheden af navnlig forholdet med skyderiet ved Circle K, og at han havde besiddet en pistol med ammunition samt, at han tidligere var straffet for personlig kriminalitet.

Manden har modtaget dommen.