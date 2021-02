Melanie Linck har været en del af Red Barnet Ungdom i omkring et år, hvor hun blandt andet har været ansvarlig for såkaldte læringscaféer i boligområdet Ringparken, hvor børn kan få hjælp til deres lektier. Onsdag modtog hun et tak for sit arbejde fra landets statsmininister Mette Frederiksen (S). Foto: Dorte Abrams

28-årige Melanie modtog særlig tak fra Mette Frederiksen

Onsdag takkede statsminister Mette Frederiksen (S) og socialminister Astrid Krag (S) flere organisationer for deres arbejde med udsatte børn og unge under coronakrisen. Èn af dem, der modtog den særlige tak, var Melanie Linck fra Slagelse.

Slagelse - 06. februar 2021

Det er ikke hver dag, man sidder til et videomøde med landets statsminister. Og endnu sjældnere sker det, fordi man skal takkes for en indsats.

Men ikke desto mindre var det lige præcis, hvad 28-årige Melanie Linck fra Slagelse oplevede onsdag eftermiddag. Her deltog hun nemlig i et møde over computeren som en af flere repræsentanter for organisationen Red Barnet Ungdom.

Og på skærmen tonede netop statsminister Mette Frederiksen (S) og socialminister Astrid Krag (S) frem.

- De takkede for den indsats, som der er gjort for børn og unge, der har det særlig svært under coronakrisen, fortæller Melanie Linck, som arbejder frivilligt som næstformand i Red Barnet Ungdoms nystartede lokalafdeling i Slagelse og deltog i mødet sammen med repræsentanter fra flere andre organisationer.

Herunder blandt andre organisationerne Head Space, Ungdommens Røde Kors og Blå Kors, der har initativer lokalt forankret i Slagelse.

En særlig svær tid Selv har Melanie Linck været en del af Red Barnet Ungdom i omkring et år, hvor hun blandt andet har været ansvarlig for såkaldte læringscaféer i boligområdet Ringparken, hvor børn kan få hjælp til deres lektier. Artiklen fortsætter efter billedet...

Mødet med statsministeren foregik over computeren, og her deltog også socialminister Astrig Krag (S) samt Børnetelefonen.

- Børnetelefonen havde et lille oplæg i forbindelse med mødet, fordi de ser en stigning af børn, der ringer ind og er ensomme og har det rigtig skidt. De mistrives derhjemme, fordi de ikke har de bedste familieforhold, og nogle gør selvskade, fortæller Melanie Linck.

- Situationen med corona og unge, der føler sig isoleret, er rigtig svær. Og i Slagelse er problemet blandt andet, at vi har flere familier uden adgang eller råd til en computer. Det gør det svært at følge med i online-undervisningen, uddyber hun.

Sponsorater er nødvendige I øjeblikket arbejder Melanie Linck sammen med resten af Red Barnet Ungdom i Slagelse for at skaffe sponsorater, der skal være med til at hjælpe flere børn og unge.

"(...) som organisation er vi nødt til at finde nogle sponsorater, før vi kan gøre noget"

- Melanie Linck, næstformand, Red Barnet Ungdom Slagelse - Melanie Linck, næstformand, Red Barnet Ungdom Slagelse For eksempel ved at skaffe computere, så alle kan følge med i undervisningen, selv om de er hjemsendt.

- Mange har det også rigtig svært, fordi de ikke har det sociale liv, som de plejer at have, når de går i skole. Og fordi de ikke har en lærer, der kan sidde og guide dem. Men som organisation er vi nødt til at finde nogle sponsorater, før vi kan gøre noget, fastslår Melanie Linck.

Blod på tanden Mødet med statsministeren, hvor Børnetelefonen og andre organisationer deltog, var således med til at give ekstra blod på tanden ved blandt andet at bekræfte, at der altså er hårdt behov for det frivillige arbejde, som Melanie Linck og mange tusinder andre laver.

- Det er selvfølgelig dejligt at blive anerkendt for det arbejde, vores organisation gør - og at Red Barnet Ungdom har valgt mig til at modtage denne tak ud af vores cirka 4.000 medlemmer gør mig glad. Så ja, jeg føler mig meget privilegeret, siger Melanie Linck, hvis møde med statsministeren var hendes første nogensinde.

- Jeg havde overvejet at iføre mig en blazer. Men så fint behøvede det vist ikke at være, vurderer hun, da mødet er slut, og hun igen er klar til at hoppe i arbejdstøjet som frivillig næstformand i Red Barnet Ungdom.

I Slagelse er problemet lige nu, at flere familier ikke har adgang eller råd til en computer, fortæller Melanie Linck. Det gør det svært at følge med i online-undervisningen. Derfor arbejder den nystartede lokalafdeling af Red Barnet Ungdom i Slagelse på at skaffe sponsorater, så børn blandt andet sikres adgang til computere.