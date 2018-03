28-årig vaneforbryder udeblev fra retten

Af Kim Brandt

En 28-årig mand med et alenlagt synderegister udeblev forleden fra et retsmøde, der ellers skulle have sat punktum for en gammel sag, der går helt tilbage til 2013. Men den tiltalte dukkede aldrig op, og dermed fortsætter sagen med at køre rundt i retssystemet.