28-årig under anklage: Voldtog otteårig igennem fire år

En nu varetægtsfængslet mand anklages for voldtægter af samme barn igennem fire år.

Slagelse - 14. juni 2021 kl. 10:00 Af Carsten Lysdal

En 28-årig mand, der for tiden sidder indespærret i en arrest, kan se frem til en fængselsstraf for voldtægter og overgreb på en otteårig pige.

Hvilken relation der er mellem de to, er ikke avisen bekendt, men sikkert er det, at manden nu tiltales for flere former for seksuelle krænkelser.

Han tiltales for voldtægt ved andet seksuelt forhold end samleje med barn under 12 år efter straffelovens paragraf 216 stk. 2. Forholdet indbefatter også anklagen om, at han har fået pigen til at manipulere hans lem.

Retssagen finder sted tirsdag ved Retten i Næstved.

Overgrebene har dels fundet sted igennem flere år, fra 2016 til 2020, dels på flere forskellige adresser, lyder anklagen.

Voldtægterne er foregået i tiltaltes lejlighed, på et grønt, nærliggende område samt på et feriecenter i Hanstholm i 2016 og 2017.

Anklagemyndigheden ved Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi nedlægger påstand om, at den 28-årige, der for tiden ikke gør nogen børn fortræd, idet han sidder bag tremmer, forbydes at have noget med personer under 18 år at gøre. Det være sig ophold i sin bolig, mens der er børn til stede, ligesom han ikke skal kunne besøge andre, hvor der er børn til stede, uden politiets tilladelse.

Han skal samtidig, er påstanden, have pålagt besøgsforbud, sådan så han ikke må modtage besøg af børn, medmindre de er ledsaget af en voksen.

Samtidig åbnes muligheden for, at han i stedet for en almindelig straf tvinges i en form for sexologisk behandling.