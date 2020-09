28-årig ryger direkte i fængsel i 2,5 år

Søndagen fik formentlig et andet forløb for en 28-årig mand fra Slagelse, end han havde regnet med.

Den endte nemlig i Retten i Næstved, hvor han blev idømt en fængselsstraf på to år og seks måneder, og han blev overført til afsoning af straffen med det samme.

Natten til søndag fik politiet en anmeldelse om, at der blev spillet høj musik i en lejlighed i centrum af Slagelse, og politiet rykkede ud for at få nattero.

Der lugtede mistænkeligt af hash i lejligheden, og de tilstedeværende virkede da også påvirket.

Derfor blev lejligheden ransaget, og her fandt politiet dels 18,96 gram kokain, 148 gram hash og 5,11 gram MDMA, dels en pistol med ammunition.

I første omgang blev fem personer anholdt, men mens de fire blev løsladt i løbet af søndagen, blev den 28-årige fremstillet i grundlovsforhør.