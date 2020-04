En 27-årig mand er sigtet for at have leveret 500 gram kokain til en eller flere personer i Nordbyen. Ifølge politiet har den mængde narko en værdi af omkring 400.000 kroner. Arkivfoto

27-årig fængslet i stor narkosag

En 27-årig mand fra Nordsjælland blev mandag eftermiddag fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Næstved - sigtet for at have transporteret et halvt kilo kokain til Nordbyen i Slagelse.