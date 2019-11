Praktiserende læge Helge Madsen iført t-shirt med budskabet »Det gør en forskel, at vi kender hinanden - hilsen din læge«. Han oplyser, at Korsørs tilbageværende ni praktiserende læger vil gøre alt for at undgå, at der kommer en vikardækket lægeklinik i byen betjent af forskellige læger. Privatfoto

2600 skal skifte læge

Korsør vil fra årsskiftet mangle tre praktiserende læger, men de ni tilbageværende vil gøre alt for at undgå, at der kommer en vikarklinik. I slutningen af november får omkring 2600 borgere i Korsør besked på, at de skal skifte læge. Årsagen er, at fire læger i Lægernes Hus på Norvangen går på pension. Nemlig lægerne Annette Stærke, Henning Lohmann, Jan Knabe og James Essam.

