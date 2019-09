Selv gangarten er ens. På trods af en aldersforskel på 26 år deler 44-årige Allan Nicolaisen nemlig mange ting med 18-årige Mads Andersen, som han for seks år siden blev voksenven til. Venskabet består, men flere børn står stadig på venteliste. Foto: Elisabeth Eskelund Østergaard

Send til din ven. X Artiklen: 26 års forskel: 44-årige Allan er venner med Mads på 18 år Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

26 års forskel: 44-årige Allan er venner med Mads på 18 år

Slagelse - 14. september 2019 kl. 10:33 Af Fleur Sativa Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

44-årige Allan Nicolaisen bor i Skælskør. Og så er han gode venner med 18-årige Mads Andersen fra Kirke Stillinge.

De to mødte hinanden for seks år siden. Her meldte Allan Nicolaisen sig nemlig som voksenven for Mads Andersen, der dengang var 12 år og manglede et voksent forbillede.

At de i dag har beholdt venskabet, er der derfor en helt særlig grund til:

- Jeg får hele tiden en større livserfaring, fordi han kan give mig nogle ting, som andre venner ikke kan give mig. Og det er jo fordi, han er ældre. Så er det også bare rart med en fast relation, som man kan støtte sig op af, forklarer Mads Andersen.

Hans forældre er nemlig skilt, og det betyder, at han er vokset op hos sin mor og kun periodisk har haft kontakt til sin far. Men med Allan Nicolaisen som voksenven har Mads Andersen fundet en, han har kunnet spejle sig i.

Flere børn på venteliste Et behov, som flere børn har. I foreningen »Børns Voksenvenner Slagelse og Omegn«, som dækker Slagelse, Sorø og den sydlige del af Kalundborg, er der i øjeblikket 36 børn fra seks til 14 år på venteliste til en voksenven. I Slagelse Kommune alene er det tal på 23.

Ifølge Allan Nicolaisen, der i dag ikke kun er voksenven, men også er formand for foreningen, er mange af disse drenge.

- Så bor de ofte alene med deres mor og har derfor brug for et mandligt forbillede. Men det kan også være børn, der på den ene eller den anden måde har følt et svigt fra nogle voksne. Så har de behov for en voksen, som er stabil og overholder de aftaler, de laver. Og som bare er der, forklarer han.

FAKTA For at kunne få en voksenven gennem foreningen Børns Voksenvenner skal man som barn opfylde nogle kriterier. Det overordnede kriterium er, at barnet skal mangle voksenkontakt.

Manglen på voksenkontakt kan skyldes flere ting. For eksempel hvis forældrene er skilt, de bor langt fra hinanden, eller hvis den ene forældre er død eller sidder i fængsel.

Det kan også være, hvis der er et handicappet barn i familien, som tager fokus fra de andre børn.

En voksenven bliver altid matchet med et barn, så det passer bedst med både geografi og interesser.

Ofte ses et barn og en voksenven to til fire gange om måneden, men det er forskelligt, hvad der passer hver enkelt barn og voksenven bedst.

Man skal som voksenven kunne være der for barnet i en årrække og ikke kun i en kortere periode.

Som noget nyt kan man også melde sig som enten »storebror« eller »storesøster« under foreningen Børns Voksenvenner. Venskabet mellem 44-årige Allan Nicolaisen og 18-årige Mads Andersen har imidlertid ikke kun givet sidstnævnte noget i forhold til livserfaring. Også Allan Nicolaisen har haft meget ud af som voksen at være ven for et barn, siger han.

Det giver meget igen - Det giver super meget igen, når man kan se, hvor meget det betyder. Hvor glad han er, når vi er sammen. Men også bare det at se, hvordan han udvikler sig, fortæller Allan Nicolaisen og peger på, at Mads Andersen til at starte med var genert og indelukket.

- Det var ikke mange ord, jeg kunne hive ud af ham. Men i dag har han åbnet sig op og snakker bare. Og som ven til ham kan jeg jo tillade mig at være lidt barn igen. Jeg kan for eksempel tillade sig at komme ud og spille fodbold og andre ting, som jeg ikke gør med mine andre venner, uddyber han.

Af den grund opfordrer Allan Nicolaisen i dag også andre til at melde sig som voksenven for et barn. Det kræver nemlig ikke meget mere end ens tid, fastslår han:

- Det er ikke så vigtigt, hvor mange aftaler man har. Bare man er der, siger Allan Nicolaisen.

»Børns voksenvenner« findes i hele landet og er for børn, der mangler voksenkontakt. Som noget nyt kan man også melde sig som enten »storesøster« eller »storebror« for et barn mellem 11 og cirka 15 år, hvis man selv er mellem 20 og 35 år.

relaterede links