En 26-årig mand skal tilbringe jul og nytår i arresten, efter han blev afsløret med over et kilo amfetamin. Arkivfoto

26-årig anholdt med over et kilo amfetamin

En 26-årig mand fra Vemmelev-området er netop blevet varetægtsfængslet frem til den 7. januar - sigtet for at »modtage og besidde ikke under et kilo amfetamin«.