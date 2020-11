255 børnefamilier har søgt om Julehjælp

Her midtvejs i ansøgningsrunden svarer 40 procent af de udsatte børnefamilier, der har søgt Julehjælp, at nedlukningen har været ekstra hård, fordi de ikke har et netværk, de kan trække på til f.eks. lektiehjælp og børnepasning. Tilsvarende svarer 46 procent , at krisen har været en stor økonomisk belastning, fordi de selv har skulle sørge for f.eks. formiddagsmad, frokost og eftermiddagssnacks til deres hjemsendte børn. På landsplan har over 500 ansøgere på nuværende tidspunkt bekræftet, at de har mistet deres job pga. coronakrisen.

- Vi ved, at corona-pandemien og særligt nedlukningen har været ekstra svær for udsatte og fattige børnefamilier, der typisk er omgivet af mere komplekse hverdage, der ud over fattigdom kan være præget af sociale udfordringer, som også påvirker børnene. Disse familier har ekstra hårdt brug for hjælp til at holde jul, men samtidig ved vi godt, at vi ikke kan hjælpe alle ansøgerne. Vi forventer i år et rekordhøjt ansøgertal - også fordi pandemien kan have medført en mindre gruppe af ny-fattige, som for første gang er i en situation, hvor behovet for Julehjælp er til stede. Det er en ny hverdag, mange har skulle indstille sig på, og derfor er Julehjælpen ekstremt vigtig i år. Hele 18 procent af vores ansøgere angiver, at de ikke har råd til at købe de nødvendige tre måltider til familien dagligt.