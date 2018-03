Se billedserie Eleverne sang fem salmer af B. S. Ingemann uden at holde pause. Privatfoto

250 elever med i salme-projekt

Slagelse - 23. marts 2018

250 elever fra Slagelse Kommune deltog forleden i fællessang i Sct. Mikkels Kirke.

I ugerne op til fællessangen har eleverne deltaget i undervisningsprojektet »Ingemanns morgensange - et møde med den danske salme 2018« fra Folkekirkens Skoletjeneste i Slagelse.

I løbet af den forberedende undervisning lærer eleverne om salmedigteren B.S. Ingemann og lærer at synge fem af hans kendte morgensalmer.

- Det er et forløb, som først og fremmest handler om, at eleverne stifter bekendtskab med dele af den danske sangskat og musiktradition, samt får oplevelsen af at synge sammen i fællesskab, fortæller Frank Rechter, der er pædagogisk konsulent i Skoletjenesten i Kalundborg og Slagelse.

Ved arrangementet blev kirkerummet fyldt med glade barnestemmer godt ledt an af de fire fremmødte kirkesangere fra kirken, akkompagneret af organist Victoria Larsen på orgel.

- Det er faktisk ikke så let at synge til et orgel, men hvor gjorde de det godt, og det var tydeligt at høre, at de havde øvet sig i klassen, inden de kom, kommenterede Victoria Larsen, da hun havde hørt eleverne prøve kræfter med at følge orglet.

Eleverne fik spillet et vers før hver af de fem Ingemann-salmer blev sunget enstemmigt fra bænkene af eleverne, mens lærerne sørgede for, at der var ro og orden på rækkerne. Eleverne havde alle et sangark at støtte sig til, og der blev ikke holdt pause, før alle fem salmer var sunget til ende.

- Der er mange børn, der ikke kender salmer som »I østen stiger solen op« og »Nu vågne alle Guds fugle små« før de møder dem, når de gæster kirken til en kirkelig handling. I gamle dage sørgede morgensangen på skolerne for, at børnene kunne synge med i kirken. Med dette salmesangsprojekt forsøger vi at give børnene et kendskab til de mange gode salmer fra den danske sangskat, så de kan synge med, når de møder dem i livet, siger Frank Rechter.

Han siger videre, at man i skolekirketjenesten er glad for den store deltagelse i fællessangsprojektet, der var det første af sin art.

- Men vi har allerede talt sammen om, at det ikke bliver sidste gang, vi tilbyder et sangmateriale til skolerne, siger Frank Rechter, der er både lærer og cand. teol.