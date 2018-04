25 parcelhuse bygges ved Kalundborgvej

- Vi har da også bygget adskillige huse i Slagelse, og jeg er ikke i tvivl om, at der vil være efterspørgsel efter grunde og huse her i øjeblikket. Slagelse er et supersted at bygge huse. Byen har jo en god central placering med en god infrastruktur, og er i denne tid ved at blive endnu mere interessant at bygge i, fordi det efterhånden er blevet for dyrt at bygge i Københavnsområdet samt i for eksempel Roskilde og Køge, siger Ole Brink Jensen, der er regionsdirektør i eurodan-huse Region Øst med kontor i Roskilde.