Formand for FC Storebælt Rune Ravn fik overrakt DBU-trøjen af skoleleder Rune Ravn, efter at denne først havde fået den overrakt af Ole Mikkelsen fra DBU (til højre). Foto: Arne Svendsen

25 års fodboldskole i Korsør

- Det drejer sig meget om at lege. Instruktioner i fodbold er mest noget vi bruger ved den almindelige træning, siger skoleleder Flemming Mark, der siden 2007 har været med til at arrangere fodboldskole i Korsør.

45 deltagere var der på dette års skole, hvilket er nogenlunde det man plejer at have. Lidt bemærkelsesværdigt er det dog, at næsten halvdelen er piger.