25-årig sejler ud og fejrer sig selv

For et par år siden tydede alt på, at dagene for turbåden Skjælskør V var talte. Der var store problemer med at skaffe frivilligt mandskab med søfartsbevis, og foreningen Skælskør Bådfart, der stod bag turene på fjorden, blev opløst. Alligevel kan turbåden fejre 25-års jubilæum.

Slagelse - 19. juli 2021

Jubilæet bliver markeret med en ekstra tur tirsdag, som mandskabet syntes, ville være pasende i dagens anledning, og passagererne bliver beskænket med vin fra Røsnæs undervejs.

Da det i 2018 så mest sort ud for turbådens fremtid, endte det efter lang tids uvished med, at en gruppe lokale folk trådte til for at redde Skjelskør V. Sammen med det daværende VisitVestsjælland - nu Destination Sjælland - sørgede Bernd Grise fra Harboes Bryggeri og Skælskør Erhvervsforening for, at skibet kunne fortsætte sejladserne.

Nu skulle det være på kommercielle vilkår med lønnet mandskab, men sejladserne blev først genoptaget meget sent i 2019, og sidste år kom corona en del på tværs, men båden kom ud af 2020 med det økonomiske skind på næsen, fortæller direktør i Destination Sjælland, Jens Müller.

Stor interesse I år er der fuld gang i sejladserne, og hele byen, for ikke at sige egnen, kan glæde sig over, at det lykkedes at redde det gode skib som turbåd.

- Interessen har været rigtig stor. Vi har aldrig før haft så mange forhåndsbookede charterture, og der er ikke problemer med at skaffe mandskab, siger Jens Müller, som også priser besætningens sammenhold.

Skjelskør V blev indviet som byens turbåd 20. juli 1996, efter at en gruppe frivillige med Flemming Olsen i spidsen var gået sammen om opgaven og havde hentet båden fra værftet i Kolding. Bernd Grise var også med.

Også modgang tidligere Ved indvielsen på Skælskør Havn talte daværende borgmester Hans Chr. Nielsen (V), og på referatet af hans tale kan man udlede, at kvalerne i 2018 også havde været til stede tidligere:

- Der har gennem årene været både modgang og medgang for Skjelskør V. Det er blevet sværere at skaffe nye kaptajner og matroser til skibet, men vi skal nok komme igennem det. Bestyrelsen har nu nulstillet gælden og samtidig stillet mål om at frigøre sig helt fra offentlige tilskud, lød det dengang.

Jubilæumsturen i dag går fra Kajgade klokken 13.30, og det er den eneste tur i dag, for Skjelskør V sejler normalt primært torsdag-fredag-lørdag.