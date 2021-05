25-årig formodet netbedrager anholdt

- Selv om det kan være fristende at lave en god og hurtig handel på nettet, så er der flere forholdsregler, man selv kan tage for at undgå at blive snydt. Det er altid en god idé at mødes ansigt til ansigt og handle, følge sin mavefornemmelse og ikke falde for et tilbud, der er for godt til at være sandt. Ligesom man skal passe på de hurtige handler, hvor sælgeren presser på for at gennemføre handlen, siger lederen af økonomisk efterforskning, politikommissær Rune Nilsson.