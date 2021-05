25 år som formand slutter

Før generalforsamlingen foretager foreningen en vandring langs den kommende højvandssikring fra klokken 17.30 fra lystbådehavnen og frem til Havnepladsen. På turen fortæller landskabsforvalter i kommunen Kristina Bjerre om den forestående sikring af Korsør mod oversvømmelse. Alle er velkomne - også til den efterfølgende debat i Magasinbygningen, hvor generalforsamlingen for medlemmerne ventes at gå i gang ved 19-tiden.

Bevaringsforeningen kæmper aktuelt for, at et stykke af den i 1820 anlagte stenglacis langs Sylovsvej og stadig synlig ved lystbådehavnen bevares i forbindelse med højvandssikringen.

Gyrit Kaaber fortæller om 25 gode år med glæde over, at Bevaringsforeningen er taget med på råd i rigtig mange sager.

Hun forlader bestyrelsen helt.

- Jeg skal ikke sidde og komme med gode råd efter 25 år, siger Gyrit Kaaber. Hun regner med at gå i gang med at skrive om Sylovsvejs spændende historie. En vej hun i øvrigt selv er født på. Hendes gæt er, at Jane Kjølbye bliver ny formand for bevaringsforeningen.