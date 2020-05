24-årig bandeleder erkender flugt

Sådan skulle en 24-årig mand ifølge anklagemyndigheden have sagt til en ansat på en retspsykiatrisk afdeling i Slagelse, da han den 19. november 2019 fik hjælp til at flygte under en bevæbnet aktion.

Affyrede skud

For eksempel skulle den tidligere bandeleder have afgivet et skud under flugten og her også have peget mod en ansats hoved med sit våben, mens han afgav trusler.

Hvad han selv mener, der præcis skete under flugten, vil komme frem under afhøring i retten senere.

På anklagebænken sidder også seks andre mænd i alderen fra 18 til 25 år, som anklagemyndigheden mener hjalp til på den ene eller den anden måde under den dramatiske fangeflugt.

Blandt andet er den yngste tiltalt for at have deltaget i selve befrielsen af den 24-årige.