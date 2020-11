23 smittede: Skole sender alle hjem og lukker i en uge

Eggeslevmagle Skole lukker i en uge, meddeler skoleleder John Larsen.

Slagelse - 18. november 2020 kl. 14:07 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen

Skoleleder John Larsen fra Eggeslevmagle Skole ved Skælskør håbede på en lysning i horisonten, da han forleden sendte flere coronasmittede ansatte og elever hjem. Nu lukker skolen imidlertid i en uge.

Det fremgår af en meddelelse sendt til børn, forældre og medarbejdere onsdag middag.

- Vi har nu så mange tilfælde med smitte blandt elever i forskellige klasser og blandt medarbejdere, så vi har dags dato kl. 11.33 fået lov til at lukke skolen i en uge. Vi gør naturligvis skoledagen i dag færdig for de fremmødte elever, hvorefter skolen indtil videre er lukket en uge fra torsdag den 19/11 til og med onsdag den 25/11, lyder det i beskeden på intranettet Aula.

Skolelederen melder om i alt 20 smittede elever fordelt på flere klassetrin og tre lærere. Der er i alt 560.

- Alle »nære kontakter« er til orientering blevet/bliver kontaktet direkte af den smittede eller af skolen, såfremt den smittede ikke har kontaktoplysningerne, skriver skolelederen desuden i meddelelsen, som sluttes med en beklagelse.

- Jeg beklager de gener, som det vil give hjemme, men vi ser os nødsaget til at gøre vores bedste for at minimere smitterisikoen, skriver han og tilføjer:

- Skolen er indtil videre lukket en uge, og det er vores håb med nedlukningen, at vi får stoppet smittespredningen effektivt. Vi forventer, at vi kan tilbyde almindelig undervisning for alle klasser/elever på skolen fra torsdag den 26/11.

Klar med nødundervisning Situationen vækker ikke underligt bekymring blandt særligt forældre, der ringer i ét væk til skolelederen. Derfor er det for ham vigtigt at få meldt klart ud, siger han til Sjællandske i en pause mellem opkaldene fra forældre.

Alle elever sendes hjem for screening for covid-19 i henhold til Sundhedsstyrelsens vejledning, hvor det blandt andet står skrevet, at »eleven må først mødes med andre uden for hustanden og komme tilbage til skole, hvis testsvaret er negativt.«

Samtidig anbefales forældre at tage kontakt til corona-hotlinen ved yderligere spørgsmål.

Vigtigt er det også at vide, at forældre ikke bliver kontaktet af en medarbejder fra skolen denne gang. Forældrene, der kan afhente børnenes materialer og sager torsdag mellem klokken 8.30 og 14, skal selv bestille test til deres børn.

I forbindelse med nedlukningen iværksættes nødundervisning i samtlige klasser. Det vil sige, at lærerne anviser opgaver, som eleverne kan klare hjemmefra.

- Det vil dog ikke være muligt at gennemføre nødundervisning, såfremt læreren er for syg til at kunne tilbyde dette, lyder det.

Testvogn ankommer torsdag Som led i forebyggelsen af covid-19 stiller Testcenter Danmark netop op med et testteam i Skælskør torsdag i tidsrummet kl. 10-15.

Testning vil foregå i skolegården på Eggeslevmagle Skole, Skolevej 8 med indkørsel fra Næstvedvej.

Det kræver, at man har sundhedskort med. Bookning er ikke nødvendig. Børn på under 15 år skal være i følge med en voksen.

Hvis ikke man har mulighed, kan der fortsat bookes via coronaprover.dk