For nylig flyttede den tidligere formand i Venstres Ungdom, Nikolaj Bjørk Christensen, tilbage til Slagelse, hvor han har sine rødder. Nu stiller han op til det kommende kommunalvalg. Foto: Jens Wollesen

23-årig vil i byrådet: - Jeg tror ikke, at vi politikere skal ligne hinanden

23-årige Nikolaj Bjørk Christensen stiller op til det kommende kommunalvalg for Venstre og er ligeglad, hvis andre mener, han er for ung. Selv mener han nemlig, at det er en styrke.

Slagelse - 19. marts 2021 kl. 11:08 Af Fleur Sativa Kontakt redaktionen

I Danmark er 74 procent af befolkningen medlem af Folkekirken, 5.187 er navngivet Mohammad og 723.370 er mellem 15 og 24 år. Og der er et behov for, at samme mangfoldighed kan findes blandt landets politikere - uagtet om de sidder på Christiansborg eller ude i kommunerne.

