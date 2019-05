Begge hærværksmand, der smadrede biler i raseri i september, er nu dømt. En 23-årig fik dog en noget strengere straf end vennen.

23-årig dømt for at gå amok: - Jeg sprætter din far op

Slagelse - 17. maj 2019 kl. 06:00 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Et kursus i vredeshåndtering synes umiddelbart at være oplagt for en 23-årig lokal mand, der forleden blev dømt for at gå amok ad flere omgange.

Hans brøde, som koster ham fire måneders ubetinget fængsel plus en tillægsbøde på 30.000 kroner, indbefatter trusler, våbenbesiddelse, hærværk, trafikforseelser og overfusning af politibetjente. Blandt andet dømmes han for sammen med en ven at have smadret biler hos Slagelse Bilsalg på Bornholmsvej tilbage i september. En overtrædelse af straffeloven, som allerede har kostet den 26-årige kammerat 40 dage bag de stive gardiner.

Hærværket skyldtes, at den vrede duo var havareret i Tyskland med en bil udlejet igennem kæden One2Move, som eksempelvis Slagelse Bilsalg er en del af. De to mente, at forhandleren skulle bøde for, at bilen pludselig ikke kunne køre. Men pengene retur plus en taxatur til Slagelse til rundt regnet 1.000 euro var ikke nok.

Det kostede også forhandleren flere smadrede biler med knuste ruder og buler en masse, som mændene - hvoraf den ene var maskeret - stod for ved brug af hjulnøgler.

At den 23-åriges dom er noget skrappere end kammeratens, skyldes, at han har væsentligt flere overtrædelser på samvittigheden. Blandt andet skal han have truet en person med at sprætte vedkommendes far op for derefter at smide ham i en skraldespand. Han skal samtidig ifølge anklageskriftet have truet vidner med, at hvis de sendte ham i retten, så ville han smadre alle deres vinduer.

Herudover er manden blevet standset i narkopåvirket tilstand, ligesom han den 14. juni 2018 på en adresse i Slagelse skal have smadret flere biler, idet han hoppede og trampede på taget, hvorved der skete skade for 81.471,73 kroner.

I kølvandet på netop det hærværk blev han imidlertid anholdt af politiet, som under køreturen til politigården i Slagelse blev overdynget med skældsord såsom »luderso«, »panserso« og lignende, ligesom han kvitterede en kvindelig betjents henvendelse med »luk røven, din so«.

Under den efterfølgende visitation blev der i øvrigt fundet et knojern.

Han modtog dommen.

