220.000 kr. udløste høje råb og klap

Direktør for FGU Syd- og Vestsjælland Gert Møller var i gang med et informationsmøde for alle skolens lærere i kantinen, da ankomsten af varehusechef i Føtex Korsør Lasse Storm Hansen pludselig udløste høje råb og efterfølgende klapsalver

Slagelse - 29. november 2020 kl. 20:33 Af Helge Wedel Kontakt redaktionen

Med havde han nemlig et stort skilt med tallet 220.000 kroner på. Kun ganske få på skolen kendte til den markante sejr og tildeling af de mange penge. I alt 13 lokale projekter i hele Danmark fik del i en samlet donation på tre mio. kroner fra Salling Fondene. Cafeen i Korsør skal være samlingspunkt for skolens 200 elever og naboer - herunder skoler, hvor elever ønsker at købe en frokost.

