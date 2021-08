Ammar flygtede fra Syrien til Danmark for seks år siden. En farefuld rejse, men som endte godt. Foto: Thomas Olsen

22-årige Ammar flygtede fra Syrien og endte i Slagelse: Nu vil han i byrådet

22-årige Ammar Alzelaa fortæller om rejsen fra Syrien til Danmark, hvor han nu har boet i seks år og stortrives. Men rejsen kom med en pris, for han har ikke sin familie med.

Slagelse - 24. august 2021 kl. 11:08 Af Michael Hansen Kontakt redaktionen

Det er ikke til at se det, hvis man ikke lige ved det, for selv om Ammar Alzelaa fra Slagelse umiddelbart ligner en velintegreret indvandrer, som på rekordtid har taget de danske normer og levevis til sig, gemmer der sig bag det smilende og velformulerede ydre en barsk historie om flugt, menneskehandel og adskillelse fra familien, som han måtte efterlade for at jagte drømmen om et bedre liv i Norden.

Flugten fra regimet For at få det store billede af Ammars historie, spoler vi tilbage til 2012, hvor borgerkrigen raser og præsident Bashar al-Assad begynder at bombe Syriens hovedstad Damaskus.

Midt i infernoet befinder Ammar og hans mor sig. De oplever på egen krop, hvor ofte bomberne falder i hovedstadens sydlige del, og regeringshæren vinder langsomt, men sikkert mere i terræn i hovedstaden. Den 13-årige Ammar og hans mor kan ikke holde krigen ud mere og frygter for deres liv.

- Det blev for farligt for os at blive i Damaskus. Jeg er enebarn, og min mor var meget bange for, at militæret ville tage mig til krigstjeneste og gøre mig til børnesoldat, hvilket hun ikke ønskede, fortæller Ammar, mens hans ansigt skifter til et mere alvorligt udtryk.

Trods bomberegn og diktaturregimet lykkedes det for dem at flygte til nabolandet Libanon. Her kæmpede de i tre år for at få bygget en tilværelse op på ny, men livet var hårdt i Libanon. Det kunne ikke blive ved med at gå på den måde, så i 2015 traf de en ny, skelsættende beslutning. En af de værste beslutninger, man som forældre kan forestille sig. En af dem må forsøge at komme til Europa, og gerne Norden, for at starte et nyt liv.

Ammars mor vælger, at det skal være den nu 16-årige Ammar, som skal rejse, da han har de bedste forudsætninger for at nå hele vejen.

Fra Libanon til Danmark Det er maj 2015, og Ammar står overfor at skulle forlade Libanon, sin mor og rejse mod det ukendte Europa. Et kontinent, hvor han hverken taler sproget, forstår kulturen og med risiko for at blive sendt direkte tilbage til Syrien. Et land, som Ammar for alt i verden ikke ville tilbage til.

Han betalte mellem 7000 og 8000 dollars til en mand, der har lovet at hjælpe ham mod Europa med et falsk pas, men frygten for at blive afsløret, lurede hele tiden i baghovedet.

- Jeg var meget bange for, at jeg skulle blive opdaget undervejs, men heldigvis lagde ingen mærke til mig, forklarer han.

Rejsen går med fly fra Libanon til Tyrkiet og derfra med båd til Grækenland, hvorefter Ammar selv må finde vej til Skandinavien. Men selve turen bryder Ammar, seks år efter, sig stadigvæk ikke om at gå i detaljer med.

- Dengang kunne man godt rejse fra Libanon til Tyrkiet uden visum. Det kan man ikke i dag. Jeg endte i Grækenland, hvor jeg oplevede rigtige mange ubehagelige episoder. De har givet ar på sjælen, men de er et lukket kapitel for mig, som jeg ikke har lyst til at rippe op i, fortæller han.

Ændrede planer undervejs Efter godt en måned på flugt slipper Ammar væk fra Grækenland og boarder et fly med kurs mod København, for han ville som så mange andre gerne rejse til Sverige. For at komme til Sverige, skal han lande i København og så rejse videre med tog til Malmø, men så langt når Ammar ikke.

I Kastrup Lufthavn forelsker han sig omgående i Danmark.

-Da jeg lander i København, er min plan stadig, at jeg skal rejse videre mod Sverige, men da jeg ser flagene, de glade mennesker og lufthavnen, får jeg en følelse af, at det var i Danmark, at min fremtid lå, forklarer han.

Han opsøger en arabisk familie i lufthavnen og fortæller dem sin historie, og om de har et godt råd til, hvor han skal søge hen. De forklarer ham, at han skal søge mod Center Sandholm og ansøge om asyl i Danmark.

Kun udstyret med en adresse og en rejseplan, som indeholder flere tog- og busskift i et fremmed land, begiver Ammar sig ud på rejsen mod Center Sandholm, men han når trods alt frem og søger asyl i Danmark.

Til at starte med bliver han placeret i Center Sandholm, men bliver på grund af sin unge alder hurtigt overflyttet til et asylcenter lidt udenfor Aalborg. Også her oplever Ammar, hvor meget en krig kan ødelægge, selvom han nu er i et frit land.

- Der var mange unge børn, som savnede deres familier og græd uafbrudt, fordi de var helt alene i Danmark. Det var da også hårdt for mig, men jeg var samtidig meget glad for at være sluppet væk fra Assads regime, forklarer han.

Livet i Danmark Efter bare tre måneder i Danmark modtager Ammar sin opholdstilladelse. Hvorfor det gik så hurtigt, får Ammar ikke en forklaring på, men han bliver sammen med flere andre sendt til Sorø, hvor de deler en lejlighed i byen.

Kort efter bliver Ammar tilbudt at flytte ind hos Dorthe og Klaus i Sorø, som tager sig godt af den unge flygtning. Her lærer han på rekordtid dansk, og efter et halvt år bliver han placeret i en dansk klasse. Han tager 9. og 10. klasse, men ved, at den eksamen ikke kan bruges til meget, så da han fylder 18 år, flytter han til Slagelse for at stå på egne ben og læse en HF. Den er han efter planen færdig med til sommer.

Han har ikke fortrudt sin beslutning om at søge asyl i Danmark og faktisk er han så velintegreret, at han stiller op til det kommende kommunalvalg for SF.

- Det er dejligt at bo i Danmark. Her kan jeg ytre mig, som jeg vil, uden at få bank. Den frygt lever man med i Syrien. Her i Danmark er vi et demokrati, og det kan jeg rigtig godt lide, uddyber han.

Og han sender en stor tak til sin danske familie, som har lært ham kulturen, sproget og om det danske samfund, som har gjort tilvænningen til Danmark forholdsvis nem.

Ammars mor er, efter Ammars ankomst til Danmark rejst tilbage til Syrien, hvor hun er blevet gift med en ny mand. Det gør det svært for Ammar at holde kontakten til hende, fordi nettet er så dårligt, og fordi hans mor som syrer ikke bare sådan lige kan forlade landet. De har forsøgt familiesammenføring, men er blevet afvist, fordi moderen allerede har opholdstilladelse til Libanon.

- Jeg forsøger at holde kontakt med min mor, men det er en svær situation, fordi vi skal leve hvert vores liv i hvert vores land. Vi forsøger at finde et sted at mødes, men det er svært, fordi situationen er, som den er, afslutter han.