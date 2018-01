22-årig og tidligere straffet mand står til ubetinget fængsel efter trusler mod vicevært.

Send til din ven. X Artiklen: 22-årig i retten for at true vicevært med tæsk og voldtægt Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

22-årig i retten for at true vicevært med tæsk og voldtægt

Slagelse - 09. januar 2018 kl. 06:30 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En 22-årig mand fra lokalområdet, lige nu bag tremmer i Slagelse Arrest, står til fængselsstraf efter trusler og afpresning af en vicevært, en såkaldt ejendomsfunktionær, i Ringparken i Slagelse tilbage i oktober 2017.

Det skriver Sjællandske. En formiddag den 16. oktober kogte han tilsyneladende over, efter at viceværten angiveligt havde fundet og fjernet nogle klumper af stoffer, som tiltalte havde gemt bag kiosken på Jacob Dampes Vej. Han overfusede derefter viceværten og råbte ham ind i hovedet i en grad, så den pågældende ikke bare anmeldte episoden til politiet, men også sygemeldte sig.

Den 22-årige har tidligere - ad flere omgange endda - været »kunde i butikken«. Med tre tidligere domme i rygsækken - den seneste blev han løsladt fra i maj sidste år - er han et velkendt ansigt i ordensmagtens register.

I oktober bestod det kriminelle i besiddelse af MDMA, et ecstasy-lignende stof, samt 20 gram heroin, som han efter eget udsagn skulle videreoverdrage for at betale en gæld af til nogle rockere.

Det var også, hvad han sagde til viceværten, efter at sidstnævnte angiveligt havde fjernet stofferne.

Her krævede den 22-årige så - et par timer efter den anden og tidligere beskrevne episode - at viceværten skulle betale halvdelen af de penge, som tiltalte nu skyldte rockerne for de mistede stoffer.

Den 22-årige truede samtidig med at tæske ejendomsfunktionæren og sågar voldtage hans kone.

Det er imidlertid ikke kun en fængselsstraf, han kan forvente, hvis han kendes skyldig.

FOB-direktør Flemming Stenhøj Andersen sagde, i forbindelse med at Sjællandske berettede om sagen tilbage i oktober, at den 22-årige risikerer at ryge ud af sin bolig.

- Bliver han dømt for narko, trusler mod viceværten - eller begge dele - så er det ikke en person, vi ønsker at have boende i Ringparken, sagde direktøren.

relaterede artikler

Vicevært truet efter fund af narko nær legeplads 20. oktober 2017 kl. 06:00