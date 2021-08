35 familier fra Slagelse har i år søgt om hjælp i forbindelse med børnenes skolestart.

21 procent flere familier søger om skolestarthjælp

Sidste år lancerede Dansk Folkehjælp det nye initiativ »Skolestarthjælp«, der skal sikre, at børn fra fattige og udsatte familier får mulighed for at starte deres skolegang på lige fod med alle andre børn. I år kommer 35 familier fra Slagelse Kommune.

En skoletaske, et penalhus og en madkasse. Det er nogle af de allerførste ting, der skal købes inden skolestart. Men ikke alle familier har råd til så meget som bare én af delene.

Således har 1.541 danske familier - heriblandt 35 fra Slagelse Kommune - ansøgt Dansk Folkehjælp om såkaldt »Skolestarthjælp«, der blandt andet består af de tre førnævnte ting samt let-læsebøger, en tablet og gavekort til nyt tøj og læringsmidler. Det er en stigning på 21 procent fra sidste år, hvor Dansk Folkehjælp første gang lancerede hjælpen.

Her kunne organisationen hjælpe 500 ud af de i alt 1275 ansøgere. Men i år kan samtlige godt 1500 familier se frem til håndsrækningen. Det oplyser Dansk Folkehjælp i en pressemeddelelse.

Samtidig er værdien af pakken, som familier modtager i Skolestarthjælp, vokset fra at have en værdi af 1.500 kroner til i år at have en værdi på 2.000 kroner.

Skolestarten er afgørende Ifølge Dansk Folkehjælp er det en sjældenhed, at samtlige ansøgerfamilier kan modtage hjælpepakker. Organisationen er derfor »stærkt taknemmelig« for støtten, der kommer fra både private og offentlige donorer og gør det muligt at uddele Skolestarthjælp til alle godkendte ansøgere, oplyses det i den udsendte pressemeddelelse.

Taknemmeligheden er særligt stor, da uddannelse og trivsel i skolen er afgørende for at nedbryde negativ social arv, lyder det.

- Der er mange måder, vi kan måle og diskutere fattigdom på, men det er efterhånden alment kendt, at en god skolegang og uddannelse er afgørende for børn fra fattige og udsatte familier, hvis de skal have mulighed for at komme ligeså godt fra start som deres klassekammerater, forklarer Klaus Nørlem, der er generalsekretær i Dansk Folkehjælp.

»En sjælden situation« - Dét, der ofte fylder allermest ved vores forskellige indsatsområder, er tanken om alle de familier, vi ikke kan hjælpe - hovedreglen er nemlig, at der altid er flere familier, der har brug for hjælp, end dem som vi rent faktisk har ressourcer til at hjælpe. Derfor er det en både lykkelig og sjælden situation, vi denne gang står i, uddyber Klaus Nørlem.

Ifølge generelsekretæren fra Dansk Folkehjælp viser støtten til Skolestarthjælp, at uddannelse og skolegang er et vigtigt område, som »vi alle kan forholde os til.«

Egmont Fonden er en af de fonde, der har støttet Dansk Folkehjælps Skolestarthjælp i år, og de står bag Egmont Rapporten, som i 2019 kortlagde, hvor vigtigt det er at fokusere på, at børn får den bedst mulige skolestart.

Rapporten kunne blandt andet afsløre, at 22 procent af de adspurgte børnehavebørn forventede, at det ville blive svært at starte i skole, og 30 procent - altså næsten hver tredje - af børnehaveklassebørnene angav, at det var svært at starte i skole.

Det rigtige udstyr er vigtigt - Skolestart er en skelsættende begivenhed i et barns liv. Vi ved, at følelsen af at være en del af fællesskabet er afgørende for en god skolestart set fra børnenes perspektiv, lyder det i pressemeddelelsen ifølge Henriette Christiansen.

Hun er direktør i Egmont Fonden og ser initiativet om Skolestarthjælp til skolebørn som en vigtig indsats:

- Når man som barn skal føle sig som en del af fællesskabet, er det vigtigt, at man har det rette udstyr - såsom en god skoletaske og et flot penalhus. Med Skolestarthjælp er Dansk Folkehjælp dermed med til at sikre, at børn fra fattige familier kan møde op på første skoledag med de samme midler som alle de andre børn, forklarer Henriette Christiansen.

Skolestarthjælp er iværksat med støtte fra Egmont Fonden, Ole Kirk's Fond, REMA 1000, Elgiganten og GoGift, H&M samt Bog&Idé.