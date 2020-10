For Ahmad Chehadeh og flere af hans venner har musikken været en måde at tackle coronavirus på. Nu har han skrevet en sang, der opfordrer andre unge til at tage situationen seriøst. Privatfoto.

21-årige Ahmad er træt af unge, der ikke tager corona seriøst: »Tænk jer om«

Med en ny sang om coronavirus håber 21-årige Ahmad Chehadeh på at råbe andre unge op. »PAS PÅ HINANDEN«, lyder både budskab og sang, som er produceret i Ringparken.

Slagelse - 26. oktober 2020

- Corona kan ramme alle mennesker. Også dem, du elsker.

Sådan siger 21-årige Ahmad Chehadeh, som bor i Sydbyen i Slagelse og står bag en ny sang med budskabet om, at alle skal tage hensyn og passe bedre på hinanden under coronakrisen.

Med sangen » PAS PÅ HINANDEN« håber den unge sanger, at han gennem tekst og en tilhørende musikvideo kan nå ud til de unge, der ifølge ham ikke tager pandemien lige så seriøst, som de burde gøre.

- Du kan smitte dine forældre. Det kan godt være unge ikke bliver specielt syge, men corona rammer dem, som er tættest på dig, lyder det fra Ahmad Chehadeh, som altså ønsker at kommunikere sit budskab direkte.

»Vi skal nok få lov til at være unge igen« Selv om den unge Slagelseaner bor i Sydbyen, kommer han meget i boligområdet Ringparken, hvor der på det seneste er set flere smittetilfælde med coronavirus.

Og det er derfor netop i samarbejde med en producer fra boligområdet, at han har lavet sangen.

"Vi har et budskab og en stemme, så det er vores forpligtigelse at forsøge at få det ud (...)"

- Ahmad Chehadeh - Ahmad Chehadeh Beboere fra Ringparken har også hjulpet til og optræder blandt andet i en musikvideo, som Ahmad Chehadeh håber vil nå bredt ud: Ikke kun til beboerne i boligområdet, men også til resten af Danmark.

- Vi har et budskab og en stemme, så det er vores forpligtigelse at forsøge at få det ud, og allerhelst til de unge, som ikke er opmærksomme, siger Ahmad Chehadeh og taler igen direkte til andre på hans egen alder:

- Tænk jer om: Er det det værd? Vi skal nok få lov til at være unge igen og feste, men ikke lige nu, slår han fast.

Budskab gælder for alle Selv læser Ahmad Chehadeh til bygningskonstruktør, men han har lavet musik, siden han var 12 år. De første linjer til en sang om coronavirus opstod derfor allerede, da Danmark lukkede ned i marts.

For Ahmad Chehadeh og flere af hans venner var musikken nemlig en måde at tackle en uvant situation på.

- Vi lavede en del freestyle om corona i starten. Alle var jo påvirkede. Vi udfordrede hinanden og fik budskabet og frustrationerne ud på den måde, fortæller han.

"Ringparken har været i medierne, fordi nogle få beboere var smittede, det er ikke fair."

- Ahmad Chehadeh - Ahmad Chehadeh Derfor var det også en let beslutning, da Ahmad Chehadeh blev kontaktet med idéen om at skrive og producere en egentlig coronasang.

- Ringparken har været i medierne, fordi nogle få beboere var smittede, det er ikke fair. Så jeg var helt med på ideen om at sende et budskab ud, fortæller den 21-årige mand, der i sidste ende mener, at alle bør passe mere på hinanden - uanset alder, bopæl og etnicitet.

- Det er for nemt at sige, at det er dem med ikke-vestlig baggrund, der smitter hinanden. Det er der slet ikke hold i. Så hvis vi kan hjælpe med at sende et andet budskab ud og forhindre smitte i vores boligområder og i hele Danmark, vil jeg gerne være med, siger han.

- Jeg tror på, at jeg kan gøre en forskel med min musik. Og jeg har en stemme, jeg gerne vil bruge, slår Ahmad Chehadeh fast.