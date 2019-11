Se billedserie En af de tre tiltalte - en 21-årig vaneforbryder - glimrede i første omgang ved sit fravær i retten onsdag. Han forklarede i telefonen, at han var blevet syg, men ville prøve at komme, hvis han kunne finde en kørelejlighed. I forbindelse med sagen var der mødt flere tilhørere op, hvoraf flere var beslægtede med de tiltalte. To af dem tilbød at hente den 21-årige i Korsør, og han dukkede så op lige over middag. Arkivfoto

21-årig fik halvandet års fængsel for knivstik

Det var en noget rodet affære, som dommeren og de to domsmænd blev bedt om at tage stilling til i Retten i Næstved onsdag. Som tidligere fortalt handler sagen om tre arabiske mænd, som alle stod tiltalt for grov vold under et voldsomt sammenstød på Motalavej den 1. juni.

Slagelse - 21. november 2019 kl. 10:26 Af Kim Brandt Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Selv om kun tre mænd stod tiltalt i Retten i Næstved, er der langt flere personer, som har været involveret i den spegede sag, som torsdag blev behandlet i Retten i Næstved.

Sagens hovedpersoner er to brødre på 21 og 22 år samt en 42-årig mand, men både afhøringer og især video- overvågning har klarlagt, at langt flere personer deltog i den familiefejde, som udspandt sig ved Motalavej den 1. juni i år.

Hvem og hvad der præcis startede balladen mellem de to familier, står ikke helt klart, da flere vidneforklaringer er stærkt modstridende. Men forud for det voldsomme opgør den 1. juni var blandt andet en banal hændelse, hvor den 21-åriges hund angiveligt bed den 42-årige. Den episode skulle så have ført til, at et kolonihavehus, hvor de to brødre opholdt sig i Korsør, blev brændt ned.

Uvenskabet mellem de to familier ulmede, og samme aften - lørdag den 1. juni klokken 22.50 - tørnede de sammen i nærheden af Motalavej 57a, hvor et videokamera optog et masse- slagsmål med omkring 30 deltagere. Det blev afspillet i retten og mindede mest af alt om mødet mellem to grupper af rivaliserende foldboldfans.

Bevæbnet med forskellige våben - lige fra et kostskaft, køller og en hammer samt enkelte knive - gik de amok på hinanden, indtil politiet kort efter kom til stedet og fik ro på gemytterne.

Værst gik sammenstødet ud over den 42-årige mand, som blev stukket med en kniv i den ene balle, ligesom han blev forsøgt stukket i brystkassen, hvilket han dog afværgede.

Andre fik slag, flænger i hovedbunden og andre knubs, hvoraf flere efterfølgende krævede behandling på skadestuen.

Der var med andre ord ofre på begge sider af fejden, men politiet mener, at de tre mænd, som onsdag stod tiltalt i retten, var hovedpersonerne.

Truede politibetjent Anklageskriftet bød på i alt 15 forhold, hvoraf opgøret på Motalavej nok er det alvorligste. Et andet alvorligt punkt omhandler trusler mod en betjent i civil.

Dette forhold gjaldt kun den 21-årige, som på det tidspunkt opholdt sig i Odense.

Betjenten var indkaldt som vidne og kunne fortælle, at han have et godt kendskab til den 21-årige, som han flere gange havde konfronteret i sin egenskab af motorcykelbetjent.

Ved episoden, som fandt sted i Odense den 6. marts, skulle betjenten, der ikke var på arbejde, ind i en butik.

- Pludselig står XX (den 21-årige, red.) nær ved mig. Han er tydeligt aggressiv og bruger mit fornavn, mens han siger »hvad fanden laver du her«.

Den dårlige stemning udvikler sig og pludselig hører betjenten den 21-årige sige i sin mobiltelefon: »Skynd jer at komme, han står her helt alene«.

- Herefter løber han væk og maskerer sig, men jeg føler, der er en trussel mod mig, så jeg kørte hurtigt fra stedet, sagde betjenten i vidneskranken.

Alenlange straffeattester Mens den 42-årige mand er tidligere ustraffet, så forholder det sig helt anderledes med de to brødre. Trods deres unge alder har de begge alenlange straffeattester, som blandt andet omfatter grov vold, handel med narkotika, røveri og vanvidskørsel.

Den ene af de to har også netop fået en anden dom i forbindelse med et overfald ved spillestedet Jokeren på Linde Alle i Korsør, hvor han og fire andre yngre mænd - alle med arabisk baggrund - blev idømt fængsel på samlet over syv år.

Sidst på eftermiddagen faldt dommen så i den aktuelle sag og lød på halvandet års fængsel til den 21-årige, mens hans storebror kunne nøjes med 14 dage, da han kun blev dømt for hashbesiddelse. Den 42-årig fik 60 dages betinget fængsel og 80 timers samfundstjeneste.