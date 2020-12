20.000 kr. til julehjælp via købmand

- Vi er rigtig glade for, at Jørgen Nordtop fra Rema 1000 på Skovvej hjælper os med at dele julehjælp ud til værdigt trængende i form af poser med »alt til julen« inklusiv and og flæskesteg, siger Per Dræby Nielsen, der er næstformand i menighedsrådet ved Halskov Kirke. Onsdag var han sammen med Klavs Flittner forbi købmanden for at hente varerne, så de kan pakkes i poser.