Se billedserie Oprindeligt lå de mange aviser i kælderen i bladhuset på Korsgade uden opvarmning. Det betød, at mange aviser begyndte at gå i opløsning. Siden blev de bragt til en kælder på Nørrevangsskolen - og bor nu trygt i det nedlagte kommandocenter fra Den Kolde Krigs tid. Foto: KIM BRANDT

200 års avishistorie lever videre i nedlagt kommandocenter

Slagelse - 27. april 2020 kl. 06:00 Af Kim Brandt Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

For cirka 50 år siden blev der oprettet et underjordisk kommandocenter under Nørrevangsskolen i Slagelse. Hvis Den Kolde Krig skulle blive »varm«, kunne lederne af forskellige beredskaber samles her og planlægge det videre forløb.

Men med murens fald i november 1989 ændrede »fjendebilledet« sig, og der betød blandt andet, at bunkeren blev overflødig.

For omkring 25 år siden overtog Slagelse Kommune stedet, som i et vist omgang blev brugt som fjernarkiv.

I dag ligger samtlige aviser fra Sjællandske (og Sjællandskes ældre familie - »Sjællands Tidende«, »Sorø Amtstidende« og »Avis for de 10 Kjøbstæder«) godt gemt i den underjordiske bunker.

Stedet rummer flere hundrede meter hyldeplads og stålreoler, som via et håndtag let kan skubbes frem og tilbage.

- Det er et glimrende sted til opbevaring af de gamle aviser, siger historiker Ole G. Nielsen, som selv besøger stedet en gang om ugen.

For et par år siden lå de mange tusinde aviser i et andet lokale under Nørrevangsskolen - også velvilligt stillet til rådighed af Slagelse Kommune.

- Men der var ikke helt samme plads som her, og hylderne var ikke store nok til de gamle avisers format, siger Ole G. Nielsen.

Derfor blev de mange tons aviser båret de få hundrede meter hen til - og ned ad tappen - til det gamle kommandocenter, som nu er omdannet til Sjællands største arkiv for lokalaviser.

- Jeg fik god hjælp til flytningen, smiler Ole G. Nielsen.

Ikke alt er på plads, og der er stadig mange årgange, som skal sorteres og placeres rigtigt på hylderne, således at de er nemmere at finde for interesserede.

Trofaste avislæsere vil vide, at avisen hver lørdag bringer spalten »Det stod i de gamle aviser«, som genfortæller stort og småt, som er sket i byen de sidste 100, 75, 50 og 25 år. Desuden laver Ole G. Nielsen også »Kend din By«, som af og til gør brug af arkivet.

- Flere borgere henvender sig også til mig, hvis der er en særlig avis eller en historie fra gammel tid, som skal findes frem, siger Ole.

Tidligere har det kun kunnet lade sig gøre på biblioteket via mikrofilm - og kun i begrænset omfang.

Men efterhånden er det muligt at finde stort set samtlige aviser frem - helt tilbage til den spæde start i 1815.

- Vi mangler desværre den allerførste årgang fra 1815, som formentlig er gået tabt under flytningen fra Korsgade i sin tid, siger Ole G. Nielsen.

De allerførste aviser var på fire meget små sider - og lignede slet ikke nutidens aviser. Hverken i udseende, skriftyper eller indhold.

Det er først i slutningen af 1800-tallet, at avisen begyndte at tage form som den avis, der kendes i dag.

Arkivet er ikke åbent for offentligheden som sådan. Men det er muligt at besøge stedet efter aftale med Ole G. Nielsen.