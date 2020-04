Se billedserie Natascha Sonne (th.) skal allerede onsdag instruere børn i Korsør i nye lege på afstand. På billedet er hun mandag på Gerlev Idrætshøjskole i gang med en leg, hvor to og to tæller til tre, mens de laver forskellige fagter til tallene. Foto: Thomas Olsen Foto: Thomas Olsen

Send til din ven. X Artiklen: 20 unge skal hjælpe Slagelses pædagoger Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

20 unge skal hjælpe Slagelses pædagoger

Slagelse - 21. april 2020 kl. 12:50 Af Christian Dahl Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Tre fluer med et smæk. Det er filosofien bag et nyt samarbejde mellem Slagelse Kommune og Gerlev Idrætshøjskole, som kommunens børn kommer til at mærke allerede fra onsdag.

I manglen på almindelige elever har Gerlev Idrætshøjskole plads til at ekspresuddanne 20 unge mennesker til at hjælpe skoler og børneinstitutioner med at lave lege for børnene, mens de overholder de nye afstandskrav. Og ved at tage unge fra Ungecenteret, får man samtidig skabt midlertidig beskæftigelse til 20.

- Vi har heldigvis fundet en løsning, der hjælper på tre områder på en gang. Vi får 20 unge mennesker ud til institutionerne, vi får givet beskæftigelse til de unge, og vi får hjulpet Gerlev, siger Slagelse Kommunes kommunaldirektør Frank E. Andersen, der fortæller, at kommunen forsøger at tilføje hjælp til både den ekstra rengøring og kravene om øget udeaktivitet og større afstand.

Og det skaber glæde på Gerlev Idrætshøjskole.

- Hold kæft, hvor er det fedt, at Slagelse Kommune kan tænke ud af boksen. Det giver værdi på flere plan, siger Gerlev Idrætshøjskoles forstander Tania Dethlefsen.

Hun blev kontaktet af Slagelse Kommune onsdag. Mandag morgen var 20 unge i gang med uddannelse på højskolen, og onsdag begynder de ude i skolerne og institutionerne.

Billig løsning De 20 unge er ansat til 15 timer ugentligt frem til 30. juni.

- Så må vi se derefter, siger Frank E. Andersen.

Han fortæller, at løsningen ikke koster det store for Slagelse Kommune.

- Det er klart, at det koster noget at ansætte de unge. Men samtidig tæller det den anden vej, at de ikke skal have en ydelse fra jobcenteret. Til gengæld koster det lidt at lave uddannelsen. Hvis vi tager udgifterne for alle 20, så løber det op i 50.-60.000 kroner i nettotal, siger Frank E. Andersen, der fortæller, at kommunen ikke er helt færdig med udregningen.

De 20 unge mennesker, som mandag og tirsdag er i gang med den nye uddannelse er alle udvalgt af Ungecenteret, som har udvalgt 20 med lyst til og mulighed for at begå sig på området.

En af dem er 29-årige Natascha Sonne, der til sommer skal læse psykologi på universitetet. Hun har ellers været på dagpenge, og hun er glad for at komme i beskæftigelse de 15 timer om ugen. Hun skal fra onsdag hjælpe i Børnehaven Mariehønen i Korsør.

- Det bliver spændende at se, når vi kommer i aktion. Vi lærer en masse lege på afstand. Vi har fået nogle remedier med, som vi kan tilbyde ude i institutionerne, siger Natascha Sonne, som tidligere som lærervikar har arbejdet med større børn, men ikke har erfaring med de mindre børn.