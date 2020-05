Det er den vestlige del af grunde (område A), at Slagelse Boligselskab vil bygge seniorboliger på.

20 seniorboliger forude i Boeslunde

Slagelse - 25. maj 2020 kl. 13:41 Af Arne Svendsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

På sit møde mandag skal Slagelse Byråd beslutte, om et kommunalt ejet areal i Boeslunde skal anvendes til alment boligbyggeri.

Det fremgår af sagen, at Slagelse Boligselskab efter dialog med en borgergruppe i Boeslunde har henvendt sig til administrationen for at høre om muligheden for at opføre omkring 20 almene boliger målrettet seniorer.

Baggrunden for ønsket er at kunne tilbyde borgere i Boeslunde mulighed for at flytte fra større ejerboliger til mindre lejeboliger.

Der er tale om et kommunalt ejet areal tæt på hallen ved Hovstien i den sydvestlige del af Boeslunde. Området er lokalplanlagt til boligformål i lokalplan 70, men er i dag ubebygget og forpagtet ud.

Mod nord grænser området op til almene boliger (Skælskør Boligselskab), mod vest til et grønt område og en daginstitution, mod syd til det åbne land, en skole og et plejecenter og mod øst til hallen.

Slagelse Boligselskab ønsker at anvende den vestlige halvdel af arealet.

Der skal anlægges ny vej enten ved at forlænge Hovstien, der betjener boligområdet nord for arealet, eller ved at lave en ny overkørsel fra Borgbjergvej, der er indfaldsvej til Boeslunde fra sydvest.

Den nye vej kan på sigt servicere den østlige del af arealet, som kan udbygges, hvis der skulle være interesse og efterspørgsel.

Kommunens forvaltning vurderer, at Slagelse Boligselskabs ønske er i tråd med lokalplanens formål.

- Nye, almene boliger vil give borgere i Boeslunde og tilstødende mindre byer mulighed for at gå fra typisk større ejerboliger til mindre lejeboliger uden, at de skal flytte fra det lokale miljø. Det skaber et skift i boligmassen og øger muligheden for, at nye kommer til. Dette er også i tråd med kommunens kommende udviklingsstrategi, der fremhæver indsatsen med at skabe flere boliger til seniorer, skriver forvaltningen også i dagsordenen.

Kommunens økonomiudvalg anbefalede på sit møde forleden, at den vestlige del af arealet anvendes til boligformål.