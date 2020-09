Se billedserie Dette kort viser hvordan dobbelthusene kan indplaceres på grunden ud mod Borgbjergvej.

20 nye boliger og måske også et hotel til insekter i Boeslunde

Stor ros til planer om at bygge 20 nye boliger, hvoraf de 10 skal være til seniorer, i Boeslunde. Projekt kan også betyde, at restareal kan anvendes til insekthotel eller lignende.

20 nye almene boliger er på vej i Boeslunde, og halvdelen af dem skal anvises anvises som seniorboliger med fortrinsret til personer over 60 år, der ønsker at blive i lokalområdet.

Det er Slagelse Boligselskab der står på projektet på et areal ved Borgbjergvej, som man køber af Slagelse Kommune. Boligerne vil blive opført som dobbelthuse, og de vil alle være med egen have og to parkeringspladser tilknyttet hver bolig. Størrelsen siger 104 kvadratmeter brutto pr. bolig. 10 opføres med tre rum og 10 med fire rum.

Boligselskab har været i dialog med repræsentanter fra lokalområdet og den lokale udviklingsgruppe i Boeslunde, der er kommet med forslag til fordelingen mellem familieboliger og seniorboliger. Man foreslår også, at otte boliger anvises til familier i job med ønske om at blive eller flytte til Boeslunde.

Boligerne skal medvirke til at tiltrække nye borgere til byen og hvor en lejebolig kan være første skridt til en længerevarende bosætning, eller til personer i job med børn under 18 år bosiddende i Boeslunde sogn, der er ramt af skilsmisse/samlivsophør. De resterende 2 boliger anvises efter selskabets normale venteliste.

Pris og husleje Byrådet godkendte på sit møde det såkaldte skema A, der viser en samlet pris på 44,440 millioner kroner for projektet.

Svarende til bindende maksimumbeløb på 18.000 kroner pr. kvadratmeter og 350.000 kr. pr. bolig i forhold til Statens udmeldte satser pr. 1. august 2020.

Kommunen skal indskyde en grundkapital på 10 procent, svarende til 4.444. million kroner, hvilket svarer til den pris boligselskabet skal betale for grunden.

Huslejen for boligerne forventes at blive cirka 880 kroner pr. kvadratmeter, eller cirka 7.600 kroner pr. måned uden forbrug.

Det fremgår af sagen, at det er en forudsætning, at beboerne i afdelingen selv står for vedligeholdelse af de udendørs fællesarealer.

Ind via Borgbjergvej Ved Byrådets behandling 25. maj 2020 var der et udestående med hensyn til adgangsforholdene.

Der har efterfølgende været dialog med boligselskabet og kommunens planafdeling, hvor man har aftalt, at der bliver vejadgang til det nye boligområde via en overkørsel fra Borgbjergvej i overensstemmelse med lokalplan 70, der gælder for området.

Den nye vejadgang via Borgbjergvej vil alene betjene det areal, som Slagelse Boligselskab erhverver sig. Slagelse Kommune vil dermed ikke skulle betale noget til etableringen af vejen.

Ros fra politikere - Et spændende projekt, lød det fra borgmester John Dyrby Paulsen (S) ved behandlingen af sagen i byrådssalen.

Her var der også ros fra den radikale Troels Brandt, meget aktiv landdistriktsmand gennem mange år, der gjorde opmærksom på, at der er tanker om udbygninger andre steder i landdistrikterne, blandt andet i Boeslunde.

Også de lokale beboere Morten Hass Augustsen og Thomas Clausen, der dog gjorde opmærksom på, at han jo boede Neble, så frem til projektet.

Insekthotel? I forbindelse med kommunens salg af grunden kom Knud Vincents (V) med et forslag til, hvordan man kunne anvende den del af grunden, som ikke skal bebygges.

- Vi taler jo så meget om biodiversitet, så her har vi virkelig muligheden for at forpagte dette areal til en, der kan anvende til det for eksempel et insekthotel, sagde Knud Vincents.

Denne idé blev godt modtaget af flere, blandt andre Jørgen Grüner (SF) og borgmester John Dyrby Paulsen (S), der lovede, at man ville prøve at gå videre med det.