Anders Sørensen, formand for Sørbymagle IF og ansat i Esport Danmark ses her sammen med borgmester John Dyrby Paulsen (S) for enden af Sørbyhallen, hvor der skal bygges til. Foto: Mie Neel

20 nye arbejdspladser, ekstra hal og landscenter for e-sport

En hal der skal huse et landsdækkende center for Esport Danmark, men som også blandt andet skal kunne bruges til diverse store events knyttet til Sørby Marked udover selve markedsdagene. Samt til store indefodboldstævner.

En ny B-hal af samme størrelse som den eksisterende vil om et års tid begynde at rejse sig ved siden af Sørbyhallen.

