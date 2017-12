Pengene fra EU skal hjælpe med til, at unge der er røget ud af en uddannelse, for eksempel på Selandia ZBC (billedet) og over i ledighed, kan komme tilbage på sporet igen. Privatfoto Foto: Evan Foto

Send til din ven. X Artiklen: 20 millioner EU-kroner skal hjælpe Slagelses unge ledige Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

20 millioner EU-kroner skal hjælpe Slagelses unge ledige

Slagelse - 20. december 2017 kl. 10:20 Af Arne Svendsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

EU´s socialfond har netop bevilget 20 millioner kroner til Slagelse Kommune og uddannelsesinstitutionerne VUC Vestsjælland Syd, Slagelse Produktionsskole, Korsør Produktionshøjskole og ZBC Slagelse (tidligere Selandia).

Pengene skal bruges på at skabe en enklere og bedre vej i uddannelse for unge med særlige udfordringer, der er røget ud af uddannelse og søger ydelse i Jobcentret.

Ved hjælp af et nyt projekt med øget fokus på den enkelte unges behov, har kommune og uddannelsesinstitutioner givet håndslag på at »gå en ekstra mil« for, at flere unge ledige skal gennemføre en uddannelse. Projektet handler især om tættere samarbejde og om at nedbryde barrierer, så det bliver lettere for de unge at finde vej i uddannelsessystemet, hedder det i en udsendt meddelelse fra kommunen.

- Der er ingen nemme løsninger, men vi vil insisterer på, at vi skal have fat i alle unge. Derfor er EU-socialfonden en god støtte. En opmuntring til, at vi alle giver den en ekstra skalle. Som formand for Uddannelsesrådet har jeg oplevet, at alle har arbejdet hårdt og længe på at rykke tættere sammen om opgaven at få alle unge med på »vognen«, om det gælder uddannelse eller beskæftigelse, siger borgmester Stén Knuth (V).

- Man kan sådan populært sagt sige, at vi med EU's socialfond i ryggen er de første som etablerer et »kædeansvar« mellem alle de deltagende institutioner, med det klare formål, at ingen unge må falde ned imellem uddannelserne. Det håber vi kan lykkes ved, at vi rykker endnu tættere sammen, siger Maja Konge, forstander på Slagelse Produktionsskole.