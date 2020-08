Se billedserie Normalt mødes 20-årige Zindy Holmberg (th.) to gange om ugen med andre som hende, der har en anden seksualitet eller kønsidentitet end flertallet. Men LGBT-fællesskabet, som hun selv var med til at starte, ligger i Kalundborg langt fra hendes egen bopæl. Foto: Thomas Olsen

20-årige Zindy er lesbisk og alene: Mangler lokalt LGBT-fællesskab

Hvis Zindy Holmberg fra Slagelse vil møde andre, der som hende har en anden seksualitet en flertallet, må hun rejse helt til Kalundborg. Et lokalt LGBT-fællesskab mangler, siger den 20-årige kvinde, der kender alt til at føle sig alene og ensom.

Lesbiske, bøsser, biseksuelle, transkønnede og interkønnede. Seksualitets- og kønsbetegnelser, som i denne uge hyldes under årets pride, findes der i dag over 100 forskellige af. Men alligevel føler folk med en anden seksualitet eller kønsidentitet end flertallet sig ofte ensomme.

Noget, som 20-årige Zindy Holmberg fra Slagelse kender alt for godt til.

For fem år siden sprang hun ud som lesbisk, men da der i Slagelse Kommune ikke er et socialt fællesskab til LGBT-personer, følte hun sig alene, da hun først opdagede, at hun var til piger.

- Jeg følte, at jeg stod for mig selv. Derfor gik jeg også og holdt det for mig selv, indtil jeg en dag turde at sige det højt og gøre, hvad jeg havde lyst til, fortæller Zindy Holmberg, der i dag klæder sig i drengetøj.

- I starten købte jeg bare løst tøj, så folk ikke ville lægge mærke til det. Men nu køber jeg kun tøj i herrebutikker, forklarer hun.

Modet til at springe ud fandt Zindy Holmberg sammen med en veninde fra sin daværende efterskole, som også var lesbisk. At de havde hinanden gjorde forskellen. For pludselig var ingen af dem alene, og de følte sig derfor ikke længere »anderledes« eller »forkerte«.

Manglende fællesskaber Men selv om det gør en forskel at kende ligesindede, der har en anden seksualitet eller kønsidentitet end flertallet, er det kun otte ud af 98 kommuner, der kan tilbyde et socialt fællesskab til LGBT-personer under 25 år. Det viser en optælling foretaget af LGBT-fællesskabet AURA.

Ifølge en rapport udarbejdet af Als Research for ligestillingsminister Mogens Jensen (S) føler 28 procent af LGBT-personer sig alene og ensomme. Til sammenligning gælder det fem procent for hele befolkningen.

I dag rejser 20-årige Zindy Holmberg derfor fra sin adresse i Slagelse til Kalundborg to gange om ugen for at mødes med jævnaldrende i foreningen LGBT+ Ungegruppe Vestsjælland. Artiklen fortsætter efter billedet...

Det er ikke det samme at mødes med vennerne i skolen, mener Zindy Holmberg, som for tiden ikke har råd til at rejse til Kalundborg for at mødes med andre LGBT-personer. Privatfoto



Foreningen blev oprettet sidste år af lokale, der kunne se, at det sociale fællesskab manglede. Og Zindy Holmberg var selv med fra start.

Bremset af økonomi De mange ture hver måned er dog dyre, og da Zindy Holmberg er studerende og med egne ord »rendt ind i økonomiske problemer«, har hun ikke kunnet deltage i LGBT-fællesskabet de sidste tre måneder.

- Jeg savner at være der. De fleste, jeg snakker med, de er der. Og det giver mig meget at se, at der er andre som mig, fortæller den 20-årige kvinde og peger på, at de internt i fællesskabet »forstår og respekterer hinanden«:

- Man ser også, at man ikke står alene med de valg, man tager i livet. For eksempel er jeg ikke alene om at være pige, men at have lyst til at gå i drengetøj, forklarer Zindy Holmberg, der også har hjulpet en ven i fællesskabet, der er transseksuel.

FAKTA Hvad betyder LGBT?

LGBT er en international betegnelse, som dækker over lesbiske, bøsser (gay, red.), bi- og transpersoner.

Når man skriver + efter bogstaverne er det for at inkludere flere grupper. LGBT + bruges her om den store mangfoldighed af personer med en anden seksuel orientering eller kønsidentitet end flertallet.



Kilde: LGBT Danmark

- Han er gået fra at være en »hende« til en »ham«, men har haft svært ved at forklare andre, hvordan de skulle omtale ham. Men det er der ingen, der stiller spørgsmålstegn ved, når vi mødes. Man må jo være lige præcis den, man vil, fastslår hun.

Brætspil og filmaftener For Zindy Holmberg ville det være af afgørende betydning, hvis der var et lignende fællesskab i Slagelse. For så havde en dårlig økonomi ikke bremset muligheden for at have kontakt til ligesindede. Og hun ville være mindre ensom.

I foreningen i Kalundborg spiller de unge blandt andet brætspil, holder filmaftener og spiser sammen.

- Jeg mangler et sted at gå hen. For selv om jeg har min skole at komme på, så er det ikke det samme. Heller ikke selv om jeg har mange venner, og nogle af dem også er homoseksuelle, fortæller Zindy Holmberg, der mener, at LGBT-fællesskabet giver »et rum, hvor man kan være sammen på en anden måde«:

- Vi kan snakke om ting, man ikke altid vil snakke om i skolen. Og man tør at betro sig til hinanden, fordi vi på en eller anden måde alle sammen er i den samme situation, slår hun fast.

Ifølge LGBT-fællesskabet AURA skyldes de manglende LGBT-fællesskaber i Danmark ressourcemangel. AURAs fællesskaber for LGBT-personer beror derfor prmiært på frivillige, og der er af den grund behov for bedre samarbejder med de enkelte kommuner, lyder det.