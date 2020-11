For 80.000 kroner kan Michelle Brauner få en operation, der retter hendes skulder på plads. Men den skal foretages i Tyrkiet og betales af egen lomme. Det danske sundhedssystem har svigtet, mener hun. Foto: Anders Ole Olsen

20-årige Michelle må redde sig selv: Skal finde 80.000 kroner - og skal finde dem hurtigt

Michelle Brauner lider af sjælden tilstand og får det værre får hver dag, der går. Men for at blive rask må hun finde 80.000 kroner og rejse til Tyrkiet. Indsamling giver håb i en tilværelse, der ellers er præget af smerter og svær at leve i.

Slagelse - 12. november 2020 kl. 06:24 Af Fleur Sativa Kontakt redaktionen

Lige nu handler det om at overleve. Sådan beskriver 20-årige Michelle Brauner det selv, mens hun tæller dagene. Hun lider nemlig af den sjældne og smertefulde tilstand »snapping scapula«, som det danske sundhedssystem ikke er klædt på til at tage sig af.

Med en skulder, der stikker voldsomt ud fra kroppen og blandt andet tvinger Michelle Brauner til at sove siddende oprejst, er hun derfor overladt til sig selv.

Men en indsamling under navnet »Giv Michelle sit liv tilbage uden smerter« giver i dag nyt håb for den 20-årige kvinde fra Slagelse, der gennem snart et år er blevet kastet rundt mellem lægekonsultationer, fysioterapeuter og alverdens behandlinger udført af fagpersoner, der for fleres vedkommende aldrig har hørt om tilstanden.

Nu håber Michelle Brauner derfor at kunne blive opereret i Tyrkiet, hvor hun allerede har været til flere konsultationer og nu er blevet lovet en operation. Det eneste, hun endnu ikke er blevet tilbudt i Danmark.

Skal operationen foregå i Tyrkiet, koster det hende dog 80.000 kroner af egen lomme. Og det er penge, som hun ikke selv har.

Får det værre for hver dag - Jeg har ingen muskler tilbage i ryggen. De (lægerne i Tyrkiet, red.) forklarede det på denne måde: Hvis du har en seng og fjerner det, der holder fjedrene nede, så springer fjedrene op. Det er det, der er sket med min skulder, forklarer Michelle Brauner, der blev fyret fra sit job som social- og sundhedshjælper tidligere på året på grund af sygedage og for mange daglige smerter.

Også i Danmark har en EMG-scanning allerede slået fast, at den unge kvindes ryg kun bliver svagere og svagere, som dagene de går. Artiklen fortsætter efter billedet...

Michelle er blot 20 år, men har fået flere følgeskader, der i dag gør, at hun aldrig kan vende tilbage til et almindeligt arbejde. Selv hvis hun får en operation. Foto: Anders Ole Olsen

Alligevel har Michelle Brauner herhjemme ikke kunnet få foretaget den MR-scanning, der skal til, før hun kan blive tilbudt en operation. For de gange, Michelle Brauner har forsøgt at lægge sig i scanneren, har hun rejst sig lige så hurtigt igen. Skrigende. Og med tårer ned ad begge kinder.

- Men i Tyrkiet havde de specialskinner til folk med slemme skulderskader, og jeg måtte også gerne ligge på siden, så jeg kunne holde det ud, fortæller hun og peger på, at det ikke var en mulighed i mødet med det danske sundhedsvæsen, hvor den eneste løsning ifølge Michelle Brauner var at blive lagt i narkose inden scanningen.

Men heller ikke det kunne hun blive tilbudt.

Ingen tillid tilbage - Det (narkosen, red.) er åbenbart for dyrt. Og så vil man hellere tvinge mig ned at ligge på en hård metalplade, uanset hvor ondt det gør. For dem er jeg bare en patient. Et nummer i rækken. Og en udgift, siger Michelle Brauner, der på nuværende tidspunkt er indkaldt til endnu en konsultation i dansk regi.

"Jeg har slet ikke lyst til, at de skal røre ved mig."

- Michelle Brauner - Michelle Brauner Her skal danske læger vurdere de scanninger, Michelle Brauner har fået foretaget i Tyrkiet. Men skulle de efter det tilbyde hende den længe ventede operation, har hun ikke tænkt sig at tage imod den, siger hun.

- Jeg har slet ikke lyst til, at de skal røre ved mig. Jeg har mistet tilliden til dem, slår den unge kvinde fast.

Skulderen satte sig fast en ellers helt almindelig lørdag i januar. Her tog Michelle Brauner sin søn i armene som så mange gange før. Men denne gang gik noget helt galt. Og da hun så sig selv i spejlet, mødte der hende et uhyggeligt syn. Artiklen fortsætter efter billedet...

Michelle Brauner er blevet undersøgt i Tyrkiet, hvor man er klar til at tilbyde hende en operation. Privatfoto.

- Jeg hørte et meget højt smæld, og så så jeg, at mit skulderblad stak ud fra kroppen. Og sådan har det siddet lige siden, forklarer Michelle Brauner, der i dag kun kan bære sin søn på sin venstre side og tidligere har spist 18 smertestillende piller om dagen for overhovedet at holde ud at være til.

Pillerne har hun dog smidt igen. For til sidst hjalp ikke engang de mod smerterne.

Blackouts og mørke udsigter I dag oplever Michelle Brauner derfor at få såkaldte »blackouts« af smerterne, som opstår, hvis hun for eksempel rækker ud efter noget med sin højre arm.

- Så får jeg en ekstrem smerte igennem hele højre side, og så kommer der en flod af træthed. Og så falder jeg i søvn, forklarer hun.

"Om to til fem år er hele min højre side ødelagt. Ubrugelig."

- Michelle Brauner - Michelle Brauner Trods sine store smerter har Michelle Brauner imidlertid mødt flere læger og fysioterapeuter, der mente, at skulderen »ville hele af sig selv«, fortæller hun.

Men på grund af manglende behandling har hun i dag pådraget sig flere følgeskader. Blandt andet nerveskader, der nedsætter følelsen i hele hendes højre arm.

Selv efter en operation vil Michelle Brauner skulle arbejde i skånejob. Måske resten af sit liv, har hun fået at vide. Derfor må hun også opgive drømmen om at uddanne sig videre til social- og sundhedsassistent.

- Da jeg fik det at vide, stod jeg bare og kiggede. Jeg havde ikke noget at sige. Hvad siger man til den slags, spørger hun retorisk og tydeligt berørt over situationen.

- Jeg har fået at vide, at hvis jeg ikke får en operation inden for et år, så vil hele min højre side blive krum. Om to til fem år er hele min højre side ødelagt. Ubrugelig, forklarer hun. Artiklen fortsætter efter billedet...

Michelle Brauner frygter, at hun ikke er den eneste, der føler sig "fanget" i det danske sundhedssystem. Først i Tyrkiet følte hun sig lyttet til og taget seriøst, siger hun. Privatfoto.

Selv lidt gør meget Indsamlingen »Giv Michelle sit liv tilbage uden smerter« har i skrivende stund skrabet omkring 17.500 kroner sammen. Pengene er indsamlet både gennem donationer og aktioner afholdt af private på Facebook.

- Julius på ti år syntes, det var en fantastisk ide, at man donerede sin alder, så han har smidt ti kroner afsted, lyder det blandt andet i ét af opslagene på indsamlingens officielle Facebook-side.

Og selv beskedne beløb som dette gør en forskel, slår Michelle Brauner fast.

- Det, at folk overhovedet gider hjælpe mig, betyder meget. For selv de helt små beløb får mig tættere på mit mål. En krone er vejen til en million, som man siger, og jeg skal jo »bare« bruge 80.000, lyder det - for en gangs skyld - optismistisk fra den unge kvinde.

Michelle Brauner frygter dog, at der sidder flere, der ligesom hende er »fanget« i det danske sundhedssystem uden den korrekte og rettidige behandling. En behandling, som hun altså nu umiddelbart selv må betale for.

- Jeg tænker, at jeg er heldig. Og jeg tænker, at jeg er uendeligt taknemmelig. Fordi jeg har fået en chance, siger Michelle Brauner.

Overlæge: Sundhedssystemet kender ikke til sjælden sygdom Sjællandske har snakket med forsker og overlæge Michael Rindom Krogsgaard fra Bispebjerg Hospital, som er det eneste offentlige hospital i Danmark, der opererer patienter med »snapping scapula«. Ifølge ham er lange behandlingsforløb ikke ukendt.



Da tilstanden er sjælden, kender flere danske læger og fysioterapeuter nemlig slet ikke til den, siger Michael Rindom Krogsgaard. Faktisk har flere indenfor det danske sundhedsvæsen aldrig hørt om den:



- Det er en sjælden sygdom, men den er meget invaliderende for dem, der rammes af den. Mange af dem, vi ser, har det rigtig dårligt. De har stærke smerter og svært ved at sove om natten. Og de kan ikke bruge armen, så de er nødt til at få rigtig meget hjælp, forklarer han.



Lidelsen er på den måde »nem at diagnosticere, men svær at behandle«, forklarer overlægen. Fordi man ikke ved ret meget om sygdommen, kan det nemlig være svært at finde årsagen.

Som regel opstår smerterne dog, fordi spidsen af skulderbladet støder mod ribbenene. Her kan en kirurg gå ind og via en operation fjerne den del af skulderbladet, der generer.



- Men vi ved ikke præcis, hvorfor lidelsen opstår. Det kunne godt se ud som om, at skulderbladet på de her patienter krummer lidt mere end andres. Men de studier er ikke helt færdige endnu, forkarer Michael Rindom Krogsgaard, der selv har forsket i sygdommen.



