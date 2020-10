Politiet var talstærkt til stede på Motalavej i maj måned, da partileder for Stram Kurs, Rasmus Paludan, havde meldt sin ankomst. Privatfoto

20-årig udvist af Danmark efter Stram Kurs-uro

En 20-årig mand og to drenge på 15 og 16 år blev torsdag eftermiddag fundet skyldige i vold mod politiet efter en Stram Kurs-demonstrationen i maj på Motalavej. De tre fik dog noget forskellige domme, hvor de yngste slap billigere på grund af deres alder.

Slagelse - 08. oktober 2020 kl. 18:36 Af Carsten Lysdal & Kim Brandt Kontakt redaktionen

En 20-årig mand blev torsdag eftermiddag idømt en ubetinget fængselsstraf på ni måneder og herefter udvist af landet med indrejseforbud i seks år. To drenge på henholdsvis 15 og 16 år fik hver seks måneders betinget fængsel med en prøvetid på et år. Mens den yngste således kan slippe for at komme ind at ruske tremmer, så skal den 16-årige dog ind at sidde i et par måneder, da han i forvejen havde noget »stående på bankbogen«.

- De blev alle tre dømt efter anklageskriftet, siger anklager Taruh Sekeroglu til Sjællandske.

Den 20-årige og 16-årige har begge anket til frifindelse.

Truede vidne Et familiemedlem til den 15-årige dreng er sammen med to medgerningsmænd også tiltalt for en aktiv rolle i sagen. Trioen, der består af tre drenge på 17 år, er dog ikke anklaget for at have taget del i uroen som sådan, men for en måned efter at have opsøgt et vidne ved multibanen på Motalavej.

Her skal de have forulempet vedkommende, der op til truslerne havde afgivet forklaring til politiet om sagen.

- Det vil være bedst, hvis du trækker dig, skal det have lydt fra den ene dreng, der tilføjede, at han gerne »tager 10 år« i fængsel, mens han truende slog hænderne sammen.

Han skal samtidig have sagt, at forurettede ville få tæv, »hvis du kigger på os igen«, hvorefter trioen overfaldt vidnet, slog og sparkede ham.

De tre skal for retten fredag i næste uge.

Flere sager på vej Der er rejst et halvt hundrede sigtelser fordelt på otte personer, der skal for retten den kommende, samt en håndpluk »småforseelser«, som det udtrykkes.

En af de øvrige, der skal for retten, er en 26-årig mand, der også deler efternavn med flere øvrige tiltalte.

Han tiltales for at have kastet med flaskebomber og sten. Hans sag behandles på tirsdag ved Retten i Næstved.