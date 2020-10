20-årig udvist af Danmark efter Stram Kurs-uro på Motalavej

En 20-årig mand blev torsdag eftermiddag idømt en ubetinget fængselsstraf på ni måneder og herefter udvist af landet med indrejseforbud i seks år. To drenge på henholdsvis 15 og 16 år fik hver seks måneders betinget fængsel med en prøvetid på et år. Mens den yngste således kan slippe for at komme ind at ruske tremmer, så skal den 16-årige dog ind at sidde i et par måneder, da han i forvejen havde noget »stående på bankbogen«.