20-årig sigtet for tyveri af syv biler

Slagelse - 19. maj 2018 kl. 16:02 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En 20-årig uden fast bopæl er varetægtsfængslet i 14 dage sigtet for blandt andet tyveri af syv biler og et efterhånden længere synderegister. Det var torsdag morgen, atpolitiet en anmeldelse om, at der sad en mand og sov i en bil med motoren i gang. Det var på en p-plads på Klintegårdsvej uden for Korsør ved Vester Bøgebjerg, og det viste sig at være en 20-årig mand, som ikke havde noget kørekort. Desuden virkede han både fuld og påvirket af stoffer, ligesom bilen var stjålet i april måned i Næstved.

Den 20-årige havde 23,8 gram hash med sig, og han havde også en enhånds-betjent foldekniv i lommen. Derfor blev han anholdt og sigtet for tyveri af bilen, overtrædelse af lov om euforiserende stoffer og knivloven, for spirituskørsel og kørsel i påvirket tilstand og for kørsel uden førerret.

Den 20-årige blev taget med til afhøring på politistationen i Slagelse, og her kom det frem, at den 20-årige kunne sættes i forbindelse med en stribe andre biltyverier, der er begået i perioden fra august 2017. Han blev sigtet for seks andre biltyverier og fremstillet i grundlovsforhør i retten i Næstved.

Her blev han varetægtsfængslet frem til den 30. maj

