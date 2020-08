20-årig går efter mere mad-guld

- Jeg glæder mig helt vildt til EuroSkills. Det er jo en stor mulighed for at udvikle mig selv og få nogle nye erfaringer. Og så ser jeg frem til at møde en masse mennesker, der er lige så passionerede for deres fag, som jeg er, fortæller Mathias Dyhr Rothmann, der netop er startet som kok på Michelin-restauranten Hotel Frederiksminde i Præstø.

Til udtagelses-konkurrencen skulle deltagerne lave en tre retters menu til fem personer på fire en halv time. Selv om Mathias Dyhr Rothmann er vant til at præstere under pres, var han ekstra spændt på denne konkurrence. På grund af coronakrisen har han haft en relativ stille sommer uden samme muligheder for at træne i professionelle rammer som normalt op til store konkurrencer. Og særligt desserten - petit four - var den talentfulde kok spændt på.