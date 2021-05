Den 20-årige direktør nægter sig skyldig, mens anklageren mener, han har fået over 600.000 kroner i uberettiget kompensation for et fiktivt firma.

Send til din ven. X Artiklen: 20-årig direktør fængslet - sigtet for corona-svindel i fiktiv virksomhed Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

20-årig direktør fængslet - sigtet for corona-svindel i fiktiv virksomhed

Slagelse - 11. maj 2021 kl. 16:44 Af Kim Brandt Kontakt redaktionen

En 20-årig mandlig direktør fra Slagelse blev tirsdag eftermiddag fremstillet i et grundlovsforhør ved Retten i Næstved. Han er sigtet for grov, økonomisk kriminalitet ved at have svindlet med Covid-19-hjælpepakker. Nu er han fængslet frem til 3. juni.

Manden er direktør for en virksomhed, der er beliggende i Slagelse. Efter en intensiv efterforskning blev han anholdt tirsdag morgen og sigtet for svig af særlig grov karakter med offentlige midler, og politiet vurderer, at han har udnyttet de midlertidige løn- og omsætningskompensationsordninger og derved svindlet for over 600.000 kroner.

- Samfundet ser fortsat med stor alvor på sager om økonomisk kriminalitet mod staten under Covid-19-krisen, siger politiinspektør Kim Kliver og fortsætter:

- Politiets intensive efterforskning med anholdelse, ransagninger og fremstilling i retten afspejler også sagens alvor og den prioritering, vi som samfund må have over for denne type kriminalitet. Konkret er den anholdte sigtet for forhold, som under den midlertidige kriselovgivning kan give firedobbelt straf.

Politiet udelukker ikke, at der kan komme flere anholdelser i sagen.

Fiktiv virksomhed Retsmødet tirsdag eftermiddag blev afholdt for lukkede døre af hensyn til den videre efterforskning, og derfor er det sparsomt, hvad senioranklager Mariam Khalil kan supplere på nuværende tidspunkt.

- Han nægter sig skyldig, men vi mener, at der er tale om en fiktiv virksomhed med fiktive ansatte, siger hun til Sjællandske.

Den 20-årige blev varetægtsfængslet - foreløbig frem til den 3. juni.