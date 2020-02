Da en 23-årige kvinde sidste år blev beskudt her på parkeringspladsen ved Slagelse Sygehus, sad der en GPS monteret på hendes bil. Tre dage forinden var den købt af en af sagens tiltalte - en 19-årig, der dog efter eget udsagn ikke vidste, hvad den skulle bruges til.

19-årig købte GPS til at spore kvinde, inden hun blev beskudt

En 19-årig mand erkender at have købt den GPS, der blev brugt til at spore en 23-årig kvinde, som sidste år blev beskudt, mens hun sad i sin bil ved Slagelse Sygehus. Han vidste dog ikke, hvad den skulle bruges til, forklarer han.

Slagelse - 19. februar 2020 kl. 07:03 Af Fleur Sativa

Da en kvinde sidste år blev beskudt med op til flere pistolskud, da hun befandt sig i sin bil på en parkeringsplads ved Slagelse Sygehus, fandt politiet en påmonteret GPS, som kort forinden var blevet brugt til at spore hendes lokation.

Nu viser det sig, at GPS'en var købt i en Power-butik i Glostrup blot tre dage før skudepisoden. Og at en tiltalt i sagen, en 19-årig mand, stod for at købe den.

Det kom frem ved Retten i Næstved i går (tirsdag, red.), hvor den 19-årige, der sammen med to andre er tiltalt for forsøg på manddrab, indrømmede at have købt sporingsudstyret.

- Men jeg vidste ikke, hvad den skulle bruges til, slog han fast i retten.

DNA-spor fundet - Havde jeg vidst, at den skulle bruges til noget kriminelt, så havde jeg aldrig købt den. Og jeg havde aldrig rørt ved den, uddybede den 19-årige, som dog hverken ønskede at oplyse, hvem han købte GPS'en til - eller hvad han havde fået at vide, at den skulle bruges til.

Dog kom det frem, at den kostede mellem 300 og 400 kroner, og at han havde fået 1000 kroner med beskeden om »at han kunne beholde resten« for tjenesten.

Hvad der herefter skete med GPS-trackeren, ved den 19-årige ikke noget om, fortalte han i retten. Ligesom de to andre tiltalte i sagen, en 22- og en 20-årig mand, nægter han sig derfor skyldig i anklagemyndighedens påstand om, at han »ved i forening og efter forudgående planlægning og aftale« skulle have planlagt at dræbe den 23-årige kvinde.

I forbindelse med politiets undersøgelser er hans DNA imidlertid fundet på den nævnte GPS, som efter alt at dømme blev monteret på bilen, før kvinden blev beskudt siddende i den. Monteringen af sporingsudstyret har dog intet med den 19-årige at gøre, fastholder han.

- Jeg kiggede på den, da jeg afleverede den. Fordi jeg var nysgerrig. Og det var det, forklarede han i retten.

Var sammen med sin kone Den 19-åriges påstand om intet at have at gøre med selve skyderiet blev under retsmødet bakket op af såkaldte »stories«, som er delte billeder oftest ledsaget af en tekst på de sociale medier Snapchat og Instagram.

Samme aften, som skudepisoden fandt sted, delte hans kone nemlig et billede med teksten »Bare ren hygge med min kærlighed«.

På billedet figurerede, hvad der eftersigende skulle være siluetten af den 19-åriges baghovede og en oplyst TV-skærm. Med andre ord har tiltalte, som udover at være gift også er far til en datter, et alibi for ikke at have været til stede under selve skududvekslingen, som fandt sted cirka 22.35 den 18. februar sidste år.

I retten fortalte tiltalte desuden, at han slet ikke kender den 23-årige kvinde. Det gør derimod både den 20- og 22-årige, som også er tiltalte i sagen. Anklagemyndigheden mener, at både den 19- og 22-årige købte GPS'en. Sidstnævnte nægter dog dette forhold.

