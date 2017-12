180 boliger på vej på slagterigrund

Grunden har tidligere været nævnt som hjemsted for et nyt rådhus, og det er da også stadig en mulighed, hvis det nye byråd måtte ønske det.

Erhvervs-, plan- og miljøudvalget i kommunen besluttede tilbage i maj at sætte gang i lokalplanlægningen for projektet, men man var ikke helt tilfreds med udspillet fra bygherren, som handlede om at bygge boligblokke i fire og seks etager.

Torben Wissing siger, at man kan forestille sig, at bygningerne nærmest Kalundborgvej opføres først.

- Her er det en mulighed at opføre ungdomsboliger, da arealet jo ligger lige overfor det nye campus på den anden side af jernbanen. Det vil være let at komme dertil, når der kommer en bro over banen, siger Torben Wissing.