18 meter højt pylon vigtig for McDonald's fremtid

Lokalplan for Korsør Erhvervspark tillader kun skilte på seks meters højde, men McDonald ønsker at sætte pylon op, der er tre gange så høj. Kommer der ikke strøgkunder nok fra motorvejen, så kan det ende med lukning, vurderer kommunen, der anbefaler dispensation. Lidl fik i 2016 nej til ni meter højt skilt på Tårnborgvej. Og nej siger Vejdirektoratet nok også.

Den verdensomspændende virksomhed har derfor søgt kommunen om dispensation for lokalplanen, der kun tillader skilte på op til seks meters højde. Men det velkendte gule mågeagtige M ønskes placeret 18 meter over jorden, så bilisterne på Motorvejen næppe kan undgå at se det.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her