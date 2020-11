Mads Henriksen fra Drøsselbjerg købte allerede sin første bil som 16-årig og ventede spændt på at blive 18, hvor han endelig kunne tage bilen til Slagelse på egen hånd. Her mødes han nemlig med venner, der alle har den samme interesse for biler som ham selv - noget, der portrætteres i ny DR-serie. Foto: DR

18-årige Mads er med i ny DR-serie: - Mange ser skævt til os

18-årige Mads Henriksen er med i den nye DR-serie, Frigear. Han håber, at det vil sætte fokus på unge i provinsen og samtidig ændre synet på en bilkultur, der ifølge ham er præget af et dårligt ry.

Slagelse - 13. november 2020 kl. 11:47 Af Fleur Sativa Kontakt redaktionen

»Hvis du ikke har en bil ude på landet, så kommer du bare ikke rundt. Og sådan er det. Så er du bare ikke en del af fællesskabet.«

Ordene kommer fra 18-årige Mads Henriksen, da han toner frem på skærmen i den nye programserie Frigear, som søndag havde premiere på DRTV og DR3, og som handler om ungdom, fællesskaber og bilkultur.

Mads Henriksen bor nemlig i Drøsselbjerg cirka 15 kilometer nordvest for Slagelse. Og her er bilen altafgørende, mener han.

- Vi har jo ikke de samme muligheder som for eksempel inde i København, hvor unge har alt indenfor rækkevidde. Og efter et bestemt tidspunkt kører bussen bare ikke længere. Så er du fanget, forklarer Mads Henriksen, der bruger bilen til at komme rundt - for eksempel til Slagelse, hvor han bruger tid med sine venner.

Mere end bare bilos I serien Frigear følger man således Mads Henriksen og to andre venskabsgrupper over fire afsnit. Fælles har de interessen for biler og en adresse i provinsen.

"Fordi vi mangler et sted at være, kan vi godt finde på at ligge og køre lidt ræs."

- Mads Henriksen,

med i DR-serien Frigear - Mads Henriksen,med i DR-serien Frigear Den 18-årige mand fra Drøsselbjerg ønskede at medvirke i programmet for at vise, hvordan det er at være ung og bosat udenfor storbyen. Og samtidig for at gøre »hr og fru Danmark« klogere på bilkulturen:

- Mange ser skævt til os, fordi vi kører i de her lidt sænkede biler, der larmer en smule. Og vi giver den måske også lidt gas. Fordi vi mangler et sted at være, kan vi godt finde på at ligge og køre lidt ræs, forklarer han.

Men alting handler ikke kun om hjulspind og bilos. Fællesskabet og venskaberne er for Mads Henriksen det vigtigste, når det kommer til interessen for biler. Selv fik han mange nye bekendtskaber, da han i februar fyldte 18 år og endelig måtte køre i den bil, han købte allerede som 16-årig. Artiklen fortsætter efter billedet...

I den nye DR-serie Frigear følger man 18-årige Mads Henriksen og to andre venskabsgrupper over fire afsnit. Fælles har de interessen for biler og en adresse i provinsen. »Mange ser skævt til os, fordi vi kører i de her lidt sænkede biler, der larmer en smule«, fortæller han. Foto: DR

- Jeg tog 17-års-kørekortet. Og det sekund, jeg fyldte 18, måtte jeg endelig tage bilen og bare køre derudad, forklarer Mads Henriksen, der på den måde hurtigt fandt et fællesskab i Slagelse.

Fællesskaber og frihed Typisk mødes de på parkeringspladser om aftenen, når butikkerne har lukket, og livet ellers på mange måder står stille. Men uanset sted og tidspunkt handler det næsten altid om biler.

- Jeg håber, at det (serien Frigear, red.) vil få flere til at få øjnene op for, hvad bilkulturen er ud over at køre ræs, fortæller Mads Henriksen.

"Vi vasker biler, vi roder ved biler og vi snakker om biler"

- Mads Henriksen,

med i DR-serien Frigear - Mads Henriksen,med i DR-serien Frigear - Det er også et kæmpestort fælleskab. Vi er en gruppe, der mødes og alle har den samme hobby, og vi ved altid, hvad hinanden snakker om. Vi vasker biler, vi roder ved biler og vi snakker om biler, forklarer han.

Alene i år har Mads Henriksen haft fire biler. Ofte køber han dem brugt, tager dele ud af dem og skrotter dem efterfølgende. Og sjældent gør han det alene.

- Det er faktisk det, vi får mest sjov ud af herude: Vi køber en bil og skiller den ad, siger Mads Henriksen, der mener, at bilkulturen altid har haft et dårligt ry blandt folk, der ikke interesserer sig for biler.

Men bilentusiaster er mere og andet end olieindsmurte fartbøller, siger den 18-årige fra Drøsselbjerg. Gennem bilerne kan man udtrykke sin personlighed. Og så er den en billet til frihed.

- Hvis du sidder derhjemme og ikke ved, hvad du skal lave, så kan du altid tage en køretur. Du behøver ikke engang at skulle et sted hen, du kører bare. Der er kun dig selv og måske noget på radioen. Det er et frirum, slår Mads Henriksen fast.