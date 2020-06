Se billedserie Udstyret med farverige sæbebobler og musik tager elever fra 10. klassecentret Xclass i Slagelse rundt til de kommunale plejecentre for at sprede glæde. Og det virker, lyder det fra Plejecentret Antvorskov. Her fik man besøg af de unge elever torsdag eftermiddag. Foto: Jørgen C. Jørgensen

18-årige Abod spreder smil med sæbebobler: - De ældre skal også være glade

Unge fra 10. klassecentret Xclass i Slagelse tager rundt til kommunens plejecentre for at sprede smil med sæbebobler og musik. »De ældre har ikke de samme muligheder som os«, forklarer 18-årige Abod Daoud.

Slagelse - 12. juni 2020

- Så! Nu kommer den. Kan du se den?

En sæbeboble flyver mod rækken af ældre, der har taget plads i haven ved Antvorskov Plejecenter i Slagelse. Imens peger en ansat og opfordrer én af de ældre til at række hånden ud for at mærke boblen mod hånden.

Kort efter sprænger den, og en ny boble kommer forbi.

På denne måde forsøger elever fra 10. klassecentret Xclass i Slagelse i disse dage at sprede glæde på samtlige af kommunens plejecentre.

Selv om landet gradvist genåbner efter at være lukket ned som følge af coronavirus, må plejecentre i Slagelse Kommune nemlig stadig ikke få besøg. Ældres pårørende kan kun besøge dem, hvis de mødes udenfor med to meters afstand.

- De ældre har ikke de samme muligheder som os (unge, red.). Derfor er det vigtigt for mig at se dem glade, fortæller Abod Daoud, der er én af de elever, der besøger plejehjemmene.

Hvert 2. plejecenter ramt På seks ud af Slagelse Kommunes i alt 11 plejecentre har der været registreret tilfælde, hvor enten ansatte eller beboere har været smittet med coronavirus. Altså mere end hvert andet plejecenter i kommunen.

Og særligt hårdt ramt har netop Antvorskov Plejecenter været. Her har beboerne derfor tilbragt meget tid i isolation på deres stuer. Artiklen fortsætter efter billedet...

Det gør 18-årige Abod Daoud glad at kunne gøre en forskel for ældre på plejecentrene. Og selv om sæbebobler kan virke som en lille ting, betyder det meget, slår han fast. Foto: Jørgen C. Jørgensen



Ifølge plejecentrets forstander, Pernille Rolsted, har plejecentret imidlertid ingen syge med coronavirus i øjeblikket. Men de ældres hverdag er stadig forandret.

- Vi passer jo stadig meget på. Der kan ikke bare komme et barn eller et barnebarn på besøg som normalt. Og de ældre savner også at kunne komme ud og besøge deres pårørende. Det må de ikke lige nu, forklarer hun.

Pernille Rolsted mener, at de ældre »tager forandringerne pænt«. Men at aktiviteter som sæbeboble-showet, der foregik torsdag eftermiddag, »gør en kæmpe forskel i en anderledes tid«:

- Det er så simpelt. Men det virker. Musikken vækker minder, og boblerne synes de ældre er sjove, siger plejecentrets forstander.

»Alting kan bruges« Idéen til besøgene på kommunens plejecentre kommer fra aktivitetsmedarbejder Bente Nørgaard.

Ifølge hende har flere ældre oplevet at føle sig ensomme, siden landet lukkede ned i midten af marts.

- Derfor synes jeg næsten, at alting kan bruges i forsøget på at sprede lidt glæde. Så jeg har lært at blæse de store sæbebobler af mine børnebørn, fortæller Bente Nørgaard, der selv er med rundt på plejecentrene. Artiklen fortsætter efter billedet...

De farverige bobler er for alle aldre. Det blev bevist torsdag eftermiddag, hvor elever fra 10. klassecentret Xclass i Slagelse besøgte Antvorskov Plejecenter. Eleverne tager rundt til alle kommunens plejecentre. Foto: Jørgen C. Jørgensen



- Jeg synes simpelthen, at det er så sjovt. Og jeg kan se, at de ældre synes det samme, forklarer hun.

Men aktiviteten med sæbeboblerne er ikke kun sjov. Den er også billig, siger Bente Nørgaard. Hun håber derfor, at kommunens plejecentre vil lade sig inspirere.

Glad for at gøre en forskel - Vi kan lave sådan et arrangement for 200 kroner, så det koster jo ingenting. Og så kan man se, at de ældre sidder og klapper. Det er jo fantastisk, siger Slagelse Kommunes aktivitetsmedarbejder, som også er glad for, at det netop er unge, der stiller op og hjælper.

For 18-årige Abod Daoud fra 10. klassecentret Xclass var valget om at sige ja til at deltage dog langt fra svært.

"Det virker måske ikke som en så stor ting at gøre. Men det betyder meget."



- Abod Daoud, elev, 10. klassecentret Xclass Abod Daoud, elev, 10. klassecentret Xclass Det giver ham meget at gøre en forskel, siger han. Også selv om det i virkeligheden bare handler om at blæse sæbebobler.

- Det virker måske ikke som en så stor ting at gøre. Men det betyder meget. De ældre sidder hele tiden på plejehjemmet, og derfor er det vigtigt, at de også en gang imellem ser noget andet, forklarer Abod Daoud.

- Vi gør de ældre lidt gladere. Og det er vigtigt. De ældre skal også være glade, slår han fast.

