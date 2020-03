Se billedserie Over 170 borgere - kommende og nuværende pensionister - fik inspiration til aktivt seniorliv, da der lørdag var indbudt til inspirationsdag på Gerlev Idrætshøjskole. Foto: Slagelse Kommune

170 borgere lod sig inspirere til livet som aktive pensionister

Slagelse - 01. marts 2020 kl. 08:20 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Når arbejdslivet slutter, starter et nyt - og det behøver aldeles ikke at være et kedeligt af slagsen, for mulighederne for aktivitet er mange.

Derfor inviterede Slagelse Kommune lørdag alle nye eller kommende pensionister til en inspirationsdag på Gerlev Idrætshøjskole.

Her stod en lang række organisationer, klubber, foreninger og aftenskoler klar til at fortælle om mulighederne for, hvad den nye fritid og de mange timer, der pludselig bliver til overs i hverdagen, kan bruges til og muligheden for at blive en del af et nyt fællesskab.

- Vi har så mange aktiviteter og fællesskaber rundt omkring i kommunen. For når arbejdslivet slutter, så starter et nyt kapitel, og det er vigtigt at holde sig i gang hele livet, siger Ali Yavuz (S), der er formand for forebyggelses- og seniorudvalget i Slagelse Kommune.

Der er flere gode grunde til at dyrke et fællesskab og måske også få sved på panden, når seniortilværelsen banker på.

- Vi håber, at flere bliver opmærksomme på de ting, vi har i kommunen, og måske tilmelder sig, så de kan være sammen med andre i gode og sunde fællesskaber. Fællesskaber er med til at øge trivslen og den mentale sundhed. Det er med til at forebygge blandt andet ensomhed. Vi ved, at forskellige aktiviteter kan være med til at afhjælpe det, siger Ali Yavuz.

Der var stor tilslutning til inspirationsdagen, hvor de første 150 tilmeldinger strøg ind i en ruf. Godt 170 borgere deltog.