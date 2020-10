17 personer har brugt 3000 timer på tæppe

De 17 brodøser samlet omkring det færdige værk, som der vil blive lejlighed til at kigge nærmere på lørdag. Privatfoto

17 personer har brugt omkring 3000 timer på nyt kortæppe til Kirkerup Kirke. Indvielse lørdag 31. oktober hvor deltagerne i reception skal huske mundbindet.

28. oktober 2020

Mange måneders anstrengelser fra 17 broderende damer præsenteres lørdag 31. oktober i Kirkerup Kirke.

Her er der arrangeret reception, hvor alle interesserede borgere i tidsrummet klokken 11-12 kan se tæppet.

Menighedsrådet byder på bobler og kransekage fremgår det af en udsendt indbydelse.

Forsamlingsloftet på 10 personer gælder ikke for kirker, men deltagerne skal huske at bære mundbind, fastslår formand for menighedsrådet Mogens Nellemann.

Start i 2017 Tankerne om et nyt kortæppe i Kirkerup Kirke begyndte at tage form i 2017.

Det blå kortæppe fra 1958 med stjerner var noget slidt og falmet af solen.

Tanker om at erstatte det med egeplanker blev opgivet på grund af for store temperaturforskelle i kirken. En del i Nørklegruppen under menighedsrådet ville meget gerne være med til at fremstille et nyt kortæppe. En styregruppe blev nedsat, som bestod af Kirsten Andersen, Lone Kristensen, Henny Pedersen og Lone Adolph.

Selskabet for Kirkelig Kunst var behjælpelig med at få sat det i gang. Den lokale kunstner Estrid Eriksen, Gimlinge, har fremstillet motivet, som spiller op til antependiet, altertavlen og klinkerne på gulvet.

Sognepræst Marianne Myssen bemærker om kortæppets fugle:

- Fugle er som troen - kan ikke kontrolleres - er som Helligånden, der flyver.

17 i sving I februar 2019 blev broderiet sat i gang i Sognehuset. Der var fire rammer, hvor der kunne sidde to ved hver ramme og brodere. Der blev broderet to gange om ugen. 17 personer har været med til at brodere. Der blev broderet cirka 3000 timer.

I april 2020 var kortæppet færdigt. COVID-19 pandemien blev anledning til en lidt mærkelig afslutning.

- Arbejdet med kortæppet er et projekt, som alle brodøserne ser tilbage på med stor glæde, og de håber, det vil blive et kortæppe, som vil blive beundret og skabe glæde for kirken og dens brugere, skriver Henny Pedersen på vegne af brodøserne i en udsendt meddelelse.

Efter at kortæppet var broderet færdigt blev det kørt til Selskabet for Kirkelig Kunst i København, hvor det blev syet sammen. Sidst i august blev det så lagt på, men først nu bliver det altså officielt indviet.