Repræsentanter for modtagerne af de i alt 420.000 kroner ses her sammen med formanden for SIF Venner, Torben Hansen, der skimtes bagest til højre. Privatfoto

17 klubber får 420.000 kroner fra Sørby Marked

Slagelse - 18. december 2019

Selv om årets Sørby Marked blev besøgt af 55.000 mennesker og havde en omsætning, der var større end sidste år, så blev årets overskud en del mindre.

I forbindelse med generalforsamlingen i SIF Venner, der arrangerer markedet, kunne den nye formand Torben Hansen uddele årets overskud på 420.000 kroner til de 17 foreninger, der har deltaget med frivillige i løbet af 2019.

Det er noget mindre end sidste år, hvor der blev uddelt knap 530.000 kroner. Tilbage i 2017 var tallet helt oppe på 580.000 kroner, mens det i 2016 lå på linje med tallet for 2019, nemlig 425.000 kroner.

I 2015 blev der kun uddelt 281.000 kroner.

- Det faldende overskud skyldes, at der er stigende udgifter til leje af material, markedsføring samt mad og drikke, oplyser Torben Hansen til Sjællandske.

Torben Hansen kunne i sin beretning blandt andet fortælle om det nye kassesystem, der første gang blev prøvet ved Kandis festen, og som senere også blev anvendt med succes ved markedet.

- Kasse systemet gør, at vi under afviklingen af markedet kan følge omsætningen konstant i de enkelte salgsboder. Men vigtigst af alt kan vi også følge hvordan forbruget af varer er. Dette gør, at vi meget lettere kan se hvordan vores lagerkapacitet er og hvad der eventuelt mangler af varer i forsyningen til de næste dage. Med det nye system kan vi også give mere åbenhed til hjælperne på markedet om, hvordan det går i salgsboderne, sagde Torben Hansen.

Formanden nævnte også, at man i årets løb har brugt en del krudt på samarbejdet med Slagelse Kommune.

- Vi er stadig i dialog, og det er her for få dage siden lykkes mig at få det første oplæg til en samarbejdsaftale i hus. Ikke alt er dog helt som vi ønsker, men vi skal starte et sted og som jeg ser det, er det et fornuftigt udgangspunkt. Vores arbejde i år udmøntede sig da også i, at vi fik et markedsføringsbidrag fra kommunen på en størrelse svarende til de udgifter, vi har til kommunen, sagde Torben Hansen.

Han glædede sig over et godt afviklet marked og ikke mindst over et længe ventet gensyn med Karl Herman´s Trio, som vendte tilbage til Danseteltet fredag aften, med et fyldt telt som resultat.

- Lad mig sige det klart: Jeg håber, de fortsætter mange år endnu, og de er booket til 2020, sagde Torben Hansen.

I bestyrelsen har man drøftet, hvad der gik godt, og hvad der gik mindre godt på markedet.

- Gennemgående er alle enige om, at det meste er gået godt, men vi skal også huske, at der altid er noget, der kan gøres bedre. Der vil også blive arbejdet på eventuelle nye tiltag. Ikke fordi der absolut skal laves noget om, men jeg har den holdning, at hvis vi ikke jævnligt laver nye tiltag, vil vi fremstå negativt i de besøgenes øjne, sagde Torben Hansen.

De 420.000 kroner blev fordelt således:

Slagelse Garden 43.296 kr.

Sørbymagle IF, badminton 28.543 kr.

Sørbymagle BordtennisKlub 16.702 kr.

Sørby Fodbold 33.191 kr.

Sørbymagle IF, gymnastik 42.873 kr.

Sørbymagle Hockey Klub 36.400 kr.

Sørbymagle IF, volleyball 20.409 kr.

*Sørbymagle Løbeklub 10.671 kr.

Sørby Esport 22.346 kr.

Fitness Sørby 15.098 kr.

FS Hashøj 42.217 kr.

* Skælskør Marinegarde 20.721 kr.

* Hashøj Rideklub 20.472 kr.

* Magleboerne - KFUM Spejderne 5.754 kr.

* IF62 (IF 62 Håndbold) 40.695 kr.

* Slagelse Sportsacro 6.612 kr.

* Slagelse Rideklub 13.998 kr.