17-årig pige overfaldet: Politiet søger to cyklister

Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi oplyser her til morgen, at man søger vidner til et overfald begået i Slagelse natten til søndag mod en ung kvinde.

- Vi søger vidnet til et overfald i morges klokken cirka 04:00, skriver politiet på Twitter.

Det drejer sig om to cyklister, der kørte ad Vestre Ringgade ved Bredahlsgade eller på Bredahlsgade ved Vestre Ringgade, oplyser politiet, der opfordrer vidner til at ringe på 114, hvis man har været på stedet.

Sn.dks mand på stedet oplyser, at Bredahlsgade her til formiddag er spærret af.

Ifølge Ekstra Bladet, der har talt med vagtchef Ove Christoffersen, er der tale om en 17-årig pige, der er blevet overfaldet af en mand, der ville var forgribe sig på hende.

- I forbindelse med at anmelderen bliver udsat for et overgreb, så hører hun to cyklister, der kører forbi i nærheden. De to cyklister får formentlig den mandlige forulemper til at opgive sit forehavende, siger vagtchefen til Ekstra Bladet.

Sn.dk forsøger at få en kommentar fra Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.